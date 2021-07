Marco Verratti e Jessica Aidi si sposano, le nozze in Francia dopo gli Europei

editato in: da

Azzurri in vacanza, le foto dei Campioni d’Europa tra mare e relax

Giusto il tempo di festeggiare con i compagni la vittoria agli Europei 2020, in una splendida cerimonia che si è tenuta a Roma, poi è volato dalla sua fidanzata: Marco Verratti, uno degli Azzurri che tanto ci hanno fatto sognare in questa calda estate, sta infatti per sposarsi con Jessica Aidi.

Dopo essere rientrato nella capitale per le celebrazioni di rito e l’incontro con le massime cariche dello Stato, anche Verratti ha deciso di volare verso altri lidi. Proprio come i suoi compagni di squadra, che si stanno godendo delle meritate vacanze, ha preso un aereo per Parigi assieme alla sua fidanzata, la splendida modella francese Jessica Aidi, e i due figli avuti dal suo precedente matrimonio.

Proprio in Francia, il campione ha intenzione di convolare a nozze: sulle orme di Federico Bernardeschi, che ha pronunciato il fatidico sì ad appena 48 ore dal trionfo a Wembley, Marco Verratti si sposerà giovedì 15 luglio, con una cerimonia civile presso il municipio di Neuilly, a poca distanza da Parigi. Ma la festa ha già avuto inizio, con una bellissima cena tra amici che il calciatore ha voluto come suo addio al nubilato.

Il party, che ha segnato la sua penultima notte da scapolo, si è svolto presso un ristorante italiano nella capitale francese, di cui Verratti è comproprietario. Il giorno successivo, quello prima delle nozze, ha visto arrivare gli invitati presso la romantica Ville Lumière: in occasione della festa nazionale francese del 14 luglio, Marco e la sua futura moglie hanno accolto i loro ospiti con una cena di benvenuto all’hotel Crillon, sotto un cielo illuminato dai fuochi d’artificio.

La cerimonia, come già accennato, si terrà nel pomeriggio del 15 luglio e sarà seguita da un altro party esplosivo. Alla cena di gala parteciperanno alcuni dei più cari amici di Verratti, tra cui i suoi compagni Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che hanno lasciato le loro vacanze a Ibiza proprio per il matrimonio.

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono innamorati un paio d’anni fa, dopo la fine della relazione tra il calciatore e la sua precedente moglie Laura Zazzara – da cui ha avuto i figli Tommaso e Andrea. I due hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che dopo appena un anno di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze. Lo scorso gennaio, nell’incantevole location del deserto marocchino, il calciatore aveva fatto la sua romantica proposta a Jessica, che aveva prontamente risposto di sì.