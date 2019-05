Mara Venier sorride su Instagram dopo la rivincita in Rai

editato in: da

Dopo un lungo anno di successi televisivi, Mara Venier si gode il meritato riposo al fianco del marito Nicola Carraro.

Conclusa l’ultima puntata di Domenica In, il programma che l’ha vista protagonista indiscussa (o quasi) del palinsesto televisivo, la Venier può finalmente rilassarsi e godersi teneri momenti di intimità con il marito. Lo dimostra una foto pubblicata su Instagram dalla stessa conduttrice. Un meraviglioso scatto che ritrae la coppia al tramonto, immortalata sul terrazzo della loro splendida casa romana. Ad accompagnarla, una didascalia semplice: “Che tramonto stasera, bello stare a casa con il mio amore”.

D’altronde, per la “Signora della Televisione” Mara Venier, non è certo stato un anno facile. A ben 25 anni dal suo debutto a Domenica In, la conduttrice è ufficialmente tornata in Rai, dopo alcune esperienze televisive in Mediaset, con il chiaro obiettivo di riuscire a risollevare le sorti di un programma che sembrava quasi aver toccato il fondo. E, come si poteva immaginare, la Venier è riuscita perfettamente nel suo intento, battendosi alla pari nella guerra degli ascolti con la collega Barbara D’Urso.

Dopo l’esperienza delle sorelle Parodi alla conduzione, Domenica In ha migliorato le sue sorti e si conferma essere un programma amato dai telespettatori. Nel suo salotto di Rai1, con fare accogliente e familiare, Mara Venier è riuscita a fare in modo che i suoi ospiti si lasciassero andare a confessioni intime ed emozionanti. Da Pamela Prati a Paola Barale, passando per Belen Rodriguez e Romina Power, l’amica fedele con cui la conduttrice ha voluto chiudere l’ultima puntata di questa incredibile stagione.

Tra lacrime e sorrisi, la Venier ha concluso la sua personalissima versione di Domenica In, lasciando il pubblico sulle spine, per quanto riguarda il futuro del programma nella prossima stagione. Nonostante l’incredibile successo ottenuto dalla conduttrice, la Rai non si è ancora sbilanciata su quello che accadrà nel palinsesto televisivo. Nel frattempo, Mara Venier sembra non pensare a quello che succederà nel suo futuro, e si gode il meritato riposo accanto al marito Nicola Carraro. A questo punto, speriamo che le buone notizie possano arrivare presto.