Mara Venier nonna sempre presente: le foto su Instagram con Giulio

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier è una nonna straordinaria, sempre presente per i suoi nipoti. L’arrivo di Claudio, figlio di Paolo, le ha restituito il sorriso dopo il periodo difficile seguito alla perdita della madre, ma la conduttrice veneta era già nonna di Giulio Longari. Il giovane, ormai adulto, è figlio della sua primogenita Elisabetta Ferracini.

“Oggi tête-a-tête tra nonna e nipote”. Mara Venier non nasconde la gioia per la compagnia speciale, in questi giorni che precedono il ritorno in televisione e che saranno un banco di prova per lei, dopo le difficoltà riscontrate nel finale di Domenica In. La presentatrice viene infatti da una lunga convalescenza, resa necessaria dalle conseguenze di un intervento ai denti andato male e per il quale ha rischiato una paralisi facciale.

Mara ha saputo farsi forza attraverso gli affetti più cari, quello dei nipoti ma anche del marito Nicola Carraro che le è sempre stato vicino in questi mesi di sofferenza, anche aggiornando i tanti fan sulle condizioni di sua moglie: “Sta meglio, ma deve ancora curarsi”. Con la famiglia al suo fianco, la Venier ha affrontato le sue prove più dure. Compresa quella delle tante operazioni alle quali si è sottoposta per risolvere il problema causato da un impianto dentale condotto nella maniera sbagliata. La strada per la ripresa è ancora lunga, ma la conduttrice non ha mai perso la voglia di lottare e di sorridere.

Nonna presente e madre premurosa, Mara Venier non ha mai fatto mistero di aver spesso sofferto per il ruolo di genitore. In particolare, è stato il rapporto con i figli a non essere sempre perfetto, soprattutto quello con Paolo, dal quale è stata lontana per qualche tempo. La nascita di Claudio, che chiama amorevolmente Iaio, ha però rimesso a posto le cose e, oggi, madre e figlio sono più uniti che mai.

Probabilmente, quella del 2021-2022 potrebbe essere la sua ultima edizione di Domenica In, programma al quale non ha mai saputo rinunciare nonostante le tante avversità affrontate nel finale di stagione. La trasmissione, che rappresenta uno dei contenuti di maggiore qualità della rete, è in aria di rinnovo con l’introduzione delle interviste alle persone comuni e di un talent per i più giovani.