Mara Venier incanta su Instagram e confessa la sua preoccupazione per il marito

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier ha condiviso nelle Stories di Instagram una foto inedita dove scopre le gambe ed è un incanto.

Se solo qualche tempo fa se l’era presa con suo marito Nicola Carraro, perché aveva pubblicato una sua immagine in versione casalinga dove mostrava le gambe, ora ci pensa Zia Mara a solleticare i fan con un selfie elegante e sensuale.

La presentatrice lo nasconde nelle Stories. Tra le foto di papà e bambini supereroi, eccola spuntare, una visione in bianco. La Venier, in una delle camere della sua splendida casa, s’immortale in posa raffinata mentre indossa sola una maxi camicia bianca. Lo scatto è degno delle più famose influencer, anzi è meglio: Zia Mara strega Instagram a colpi di flash.

La conduttrice, che sta collezionando record con la sua Domenica In, ha raccontato in una recente intervista a Libero Quotidiano della sua esperienza televisiva in un momento così delicato: “Mascherina e guanti, addio trucco, parrucco, sarta. Niente. Vado in onda così”. E ancora una volta Carraro, l’ha prontamente fotografata tutta protetta, seppure con le infradito, mentre si preparava ad andare in Rai.

Ma non nasconde la paura provato di uscire di casa e tornare in studio, sebbene senza ospiti: “Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio. Ho fatto una puntata sugli abbracci che ha fatto piangere mezza Italia. Ogni due per tre mi si stringeva un nodo in gola e mi veniva da singhiozzare. Non era la difficoltà di non avere più gli ospiti e l’ orchestra. Sull’improvvisazione sono forte, è cosa mia. Era la paura. Lo choc”.

Paura provata anche per suo marito che a dicembre si è ammalato di polmonite. “Nicola ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli. Ma adesso, con il senno di poi, penso: non è che ha avuto il coronavirus?”.

Ora che per fortuna è tutto risolto, la Venier può sorridere ritrovando il nipotino Claudietto e divertire i tanti fan che la adorano con i suoi video in cucina, ovviamente condivisi su Instagram.

E per quanto riguarda l’anno prossimo a Domenica In, risponde così: “Non ci penso, non penso a nulla. Il mio contratto con la Rai scade nel mese di maggio. Abbiamo deciso le cose giorno per giorno. Il prossimo anno? Vedremo. Questa è stata stagione fortunata, Domenica In è entrata nel cuore. Ringraziando Iddio, anche questa nuova versione così difficile, così complicata, funziona. Mi siedo e penso: come farò adesso, che mi invento? Devo dire che gli ospiti, tutti amici, sono stati generosissimi”.

L’unica certezza è che Mara resterà a tenerci compagnia la domenica fino a giugno.