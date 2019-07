Mara Venier si mostra con il ghiaccio sul viso dopo l’intervento

editato in: da

Mara Venier sta passando veramente un periodo d’oro e si sta godendo le vacanze estive in compagnia degli affetti più cari. Una pausa meritatissima, dopo una stagione televisiva piena di successi. Grandi soddisfazioni, insomma, che neanche un piccolo inconveniente può rovinare.

Piccolo, come l’intervento ai denti che la conduttrice ha dovuto subire in questi giorni. Maria Venier si è mostrata ai suoi follower con una busta di ghiaccio poggiata sul viso, per via del mal di denti che in questi giorni la sta tormentando. A rivelarlo è proprio lei, con un post su Instagram:

Oggi cosi, ghiaccio. Ieri ho fatto un intervento ai denti.

Il dolore, però, è passeggero, grazie alle tempestive cure dei medici, che la conduttrice ha affettuosamente ringraziato. Nonostante i 15 punti che le sono stati applicati, con un po’ di riposo Mara sarà più in forza che mai per affrontare i futuri impegni. Quello che le si prospetta, infatti, è un inverno pieno di lavoro.

Accantonate le voci che la volevano fuori dai giochi, Mara Venier è stata ufficialmente riconfermata alla guida di Domenica In. Sarà, poi, impegnata in un programma televisivo in prima serata e in radio a partire da gennaio.

Tanti impegni lavorativi che le sono costati anche qualche attacco sui social. Alcuni utenti, infatti, hanno voluto ricordare alla conduttrice di non avere più 20 anni e le hanno consigliato di rinunciare a qualche lavoro per godersi la vita e, soprattutto, il marito.

Una polemica che non ha lasciato indifferente la Venier, che ha deciso di rispondere a tono con la schiettezza che la contraddistingue:

Per fortuna una grande quantità di telespettatori mi guarda e gradisce la sottoscritta e Domenica in …tu amore de zia, nu’ me guardà! Me ne farò una ragione!

Insomma, mentre si prepara a ciò che le aspetta, senza avere nessuna intenzione di fermarsi, si concentra completamente sulla famiglia e sulle amicizie. Questa pausa dal lavoro le permette, in particolare, di dedicare più tempo al suo ruolo di nonna.

L’intervento che ha subito, quindi, non è fonte di preoccupazione. Nessuno stop all’orizzonte per Mara Venier, non ci resta che aspettare di poterla rivedere in Tv per lasciarci contagiare dalla sua forza e allegria.