Mara Venier, delusione prima di “Domenica In”. Lo sfogo su Instagram

Fonte: IPA Mara Venier, delusa dai social

Chi la segue da sempre lo sa bene: zia Mara (Venier) non è di certo una donna che le manda a dire e non l’ha fatto neanche questo sabato post Epifania quando, a una manciata di ore dalla consueta diretta di Domenica In, i suoi follower l’hanno ritrovata sui social molto contrariata.

La Venier, infatti, ha scoperto che su TikTok c’è un profilo che si spaccia per lei e ha voluto chiarire immediatamente la situazione tramite Instagram Stories.

Mara Venier, delusa e risentita: “quella non sono io”

Nei suoi oltre quarant’anni di carriera che l’hanno vista spaziare tra cinema e televisione, Mara Venier è riuscita a costruire un importante rapporto di fiducia con il proprio pubblico che oramai la vede come una persona di famiglia.

Non è un caso, infatti, che il soprannome della Venier, al secolo Mara Povolieri, sia “zia Mara” e non è un caso neanche che milioni di telespettatori decidano ogni settimana di passare la domenica in sua compagnia.

Proprio a una manciata di ore dalla diretta della seconda puntata del 2023 di Domenica In (dopo quella della commovente intervista alla Di Lazzaro), Mara Venier è stata protagonista di un durissimo sfogo sui social dovuto proprio alla paura di mettere a repentaglio il rapporto di fiducia instaurato con i telespettatori.

Mara, infatti, ha scoperto che su TikTok c’è un profilo che si spaccia per lei e mette online a suo nome dei mini video “casalinghi” fatti da persone a lei vicine ed estrapolati da altri social.

L’ultimo video, in ordine di tempo, pubblicato sul fasullo profilo TikTok di Mara Venier (ossia quello che ha fatto imbestialire zia Mara) sembra essere stato fatto dal marito (che l’ha pubblicato altrove) e la immortala fasciata in un vestito di paillettes mentre cucina.

“Ragazzi io non sono su TikTok” ha voluto chiarire la Venier via Instagram “Nessuno è autorizzato a mettermi su TikTok, sono iniziative fake di non so chi. Ovviamente farò una segnalazione”.

“Vi ringrazio” ha proseguito la presentatrice visibilmente infastidita dall’accaduto “perché i commenti a questi video sono anche carini ma non sono filmati autorizzati e poi” ha chiosato Mara “è anche una presa in giro per voi che credete che sia io a farli”.

Domenica In: gli ospiti dell’8 gennaio

Dopo il duro sfogo social, Mara Venier sicuramente ha dedicato il resto del suo sabato alla puntata di Domenica In che andrà in onda domani, 8 gennaio, e che come ogni settimana vedrà una carrellata di ospiti speciali avvicendarsi nel suo salotto.

Tra i tanti, infatti, il fedele pubblico di zia Mara si potrà godere una chiacchierata tra la sua beniamina ed Ezio Greggio, storico volto Mediaset e co-conduttore di Striscia la Notizia insieme a Enzo Iacchetti. A seguire, il programma domenicale di Rai 1 ospiterà Antonio Albanese, protagonista del film Grazie ragazzi; Sergio Castellitto e Rita dalla Chiesa che parleranno della fiction Rai Il nostro generale dedicata alla figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa, padre di Rita.

Domani sera, inoltre, su Rai 1 debutterà la seconda stagione di Lolita Lobosco e insieme a Mara vedremo in studio la protagonista Luisa Ranieri oltre che, come ospiti musicali, i Boomdabash e infine la bellissima Rocio Morales.