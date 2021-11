Mara Venier, l’addio a Giampiero Galeazzi: “Se ne va un pezzo della mia vita”

Mara Venier ha il cuore a pezzi: la scomparsa di Giampiero Galeazzi l’ha colpita nel profondo. Del resto, lei e il giornalista sportivo negli anni Novanta hanno condiviso la conduzione di tante puntate di Domenica In, esperienza che ha cementato la loro amicizia.

Mara Venier, il ricordo su Instagram di Giampiero Galeazzi

La conduttrice di Domenica In ha voluto dire addio al suo grande amico Giampiero Galeazzi, che si è spento dopo lunga malattia circondato dall’affetto della sua famiglia. Su Instagram la Venier ha condiviso una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti, accompagnando allo scatto delle parole piene di affetto per quello che era non solo un collega, ma un amico fraterno: “Bisteccone mio – ha scritto la conduttrice a corredo della foto – se ne va un pezzo importante della mia vita“.

Tanti i vip che hanno commentato il post della Venier, da Alessia Marcuzzi a Nunzia De Girolamo, passando per Alba Parietti e Stefania Orlando, senza dimenticare i tantissimi fan del duo che ha tenuto compagnia ai telespettatori per tante domeniche.

Era stata Mara Venier a volere fortemente Galeazzi al suo fianco a Domenica In: la scelta della conduttrice si rivelò vincente, perché il giornalista sportivo venne particolarmente apprezzato per il suo stile comunicativo diretto e la sua simpatia, diventando uno dei personaggi cult del piccolo schermo. Galeazzi era ormai una presenza fissa nella trasmissione domenicale.

Nacque proprio durante la sua avventura a Domenica In il soprannome di Bisteccone, con il quale ha conquistato l’affetto del pubblico: il nomignolo affettuoso è rimasto anche dopo la sua scomparsa, ed è così che lo ha ricordato Mara Venier.

Mara Venier, l’amicizia fraterna con Galeazzi

Intervistata dal Corriere della Sera, Mara Venier ha parlato della grande amicizia che la legava a Giampiero Galeazzi: un rapporto nato tra gli studi televisivi di Domenica In e andato avanti negli anni.

“Era una grande amicizia, un legame d’amore e complicità – ha confessato al giornale – era ironia e gioco. Devo a lui parte del successo di quelle Domeniche In. Ho mille ricordi. Giampiero è un pezzo di vita, un pezzo importante della mia vita che se ne va”.

Quella grande avventura cementò la loro amicizia: nessuno era d’accordo con la scelta di portare il giornalista sportivo nello show, ma Mara Venier aveva intravisto un enorme talento in Giampiero, perfetta spalla delle domeniche pomeriggio: “Cominciò così il nostro lavorare insieme. E all’inizio forse neanche Giampiero stesso ci credeva, ma io avevo capito che lui poteva essere fortissimo, io vedevo oltre il giornalista sportivo. Cominciarono i nostri sketch. Quante risate..”.