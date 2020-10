Mara Maionchi ricoverata in ospedale per Covid

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Anche Mara Maionchi è positiva al Coronavirus, e sebbene le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni è stata ricoverata in ospedale. Questo è ciò che si apprende sul giudice di Italia’s Got Talent, che aveva finito di registrare le puntate della nuova stagione solo poco tempo fa.

La notizia è stata annunciata da Selvaggia Lucarelli sulle pagine di TPI, e in seguito confermata dallo staff della discografica: “Mara è serena di essere in ottime mani”, ha riferito il management della Maionchi. Sebbene sia stata ricoverata, probabilmente per motivi precauzionali, le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Per il momento non si hanno altre informazioni sulla sua situazione, ma è probabile che nelle prossime ore verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Mara Maionchi è senza dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana: ha preso parte a numerosi programmi in ambito musicale, a partire da X Factor – che l’ha vista nei panni di agguerritissima giudice per quattro edizioni. Alcuni anni fa è stata lo spauracchio dei ragazzi di Amici, durante le due stagioni in cui ha partecipato come professoressa di canto. E poi le apparizioni sul piccolo schermo si sono fatte sempre più frequenti, sino al suo ultimo ruolo da giudice che la vede ancora oggi impegnata, quello a Italia’s Got Talent.

Seguitissima sui social, sono molti i fan che adorano il suo caratterino decisamente poco docile: le spontanee esclamazioni di Mara sono ormai diventate virali, ma è proprio la sua genuinità a renderla così apprezzata. In passato, la Maionchi ha purtroppo dovuto affrontare difficili sfide di salute. Ha combattuto contro un tumore al seno, una dura lotta che ha vinto anche grazie alla prevenzione. Ora si trova a dover fare i conti con il Coronavirus.

Mara Maionchi è solamente l’ultima della lista, in continuo aggiornamento, di vip che sono risultati positivi. Tra gli ultimi ricordiamo Nina Zilli, che ha annunciato la notizia sui social e ha consigliato a tutti i suoi fan di fare particolare attenzione. Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, ha spiegato tra le sue storie di Instagram di aver avuto alcuni sintomi quali mal di testa e nausea, ed è per questo che si è sottoposta a tampone, risultato positivo. Mentre è in via di miglioramento Federica Pellegrini, che ha avuto febbre e mal di gola.