Manuel Bortuzzo preoccupa i fan su Instagram: come sta il nuotatore

Grande preoccupazione per Manuel Bortuzzo, che su Instagram ha pubblicato una storia che ha instillato dei dubbi nei fan, in apprensione per il suo stato di salute. Il nuotatore, molto seguito sui social, ha infatti condiviso delle immagini che lasciano intuire un ricovero ospedaliero.

Manuel Bortuzzo, come sta: le storie su Instagram fanno preoccupare i fan

Una frase su Instagram è bastata a scatenare il panico tra i fan di Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino e atleta paralimpico ha condiviso con i suoi follower delle immagini che lo ritraggono apparentemente in una stanza di ospedale, con indosso una mascherina. “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi“, recita la frase pubblicata a corredo della breve clip.

Le storie su Instagram, non troppo sibilline, hanno subito instillato nei fan del nuotatore dei dubbi sulle sue condizioni di salute. Perplessità più che legittime quelle degli utenti social: in molti nelle ultime ore si sono chiesti cosa gli sia successo, augurandogli una pronta guarigione.

“Fonti vicine a Manuel confermano che il nuotatore non è stato bene ed è stato ricoverato negli scorsi giorni, ma che l’allarme per la sua salute è rientrato ed già tornato a casa” si legge su Fanpage.it. Per fortuna quindi per l’atleta si è risolto tutto per il meglio: adesso resta da capire in quanto tempo il nuotatore potrà tornare in vasca per allenarsi per le Olimpiadi del 2024, il sogno che insegue ormai da tempo.

Manuel Bortuzzo verso le Olimpiadi: il suo sogno

Non è certo un mistero che lo stato di salute di Manuel Bortuzzo sia precario in alcuni periodi particolari della sua vita. Abbiamo avuto modo di vederlo nella Casa del GF Vip, quando ha rischiato di uscire in più di un’occasione per alcuni problemi legati alla sua condizione.

Da anni infatti l’atleta è costretto su una sedia a rotelle, a causa di un tragico incidente che l’ha visto coinvolto. Nel 2019 la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata per sempre: il giovane nuotatore, a causa di uno scambio di identità, rimase coinvolto in una sparatoria che lo ha portato, a soli 20 anni, a perdere l’uso delle gambe.

Dopo il terribile incidente, Bortuzzo si è fatto conoscere per la sua forza di volontà, diventando anche uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la sua partecipazione al reality show, che ha acceso i riflettori sulla sua vita privata, Manuel ha deciso di lasciarsi alle spalle le telecamere.

Ha chiuso la storia con Lulù Selassié, che da un lato aveva fatto sognare i fan del reality show di Canale 5, ma dall’altro era sempre stata osteggiata dal padre Franco, che reputava i sentimenti della gieffina poco sinceri. Questa estate aveva iniziato invece una relazione con la tiktoker Angelica Benevieri, finita nel giro di pochi mesi.

Ma l’amore in questo momento non è una priorità per l’atleta, sempre più concentrato nella sua attività da sportivo. Manuel è infatti tornato in vasca per prepararsi alle Paralimpiadi che si svolgeranno a Parigi nel 2024, come dimostrano i numerosi post su Instagram: “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile”, ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi scatti social.