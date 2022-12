Lutto per Cher, sua madre Georgia Holt non c’è più. Su di lei è ispirata tutta la sua carriera

Fonte: IPA Cher e la madre Georgia Holt

Siamo abituati a vedere una Cher sempre sorridente, stravagante e fuori dalle righe ma stavolta la pop star e attrice ha usato poche, sobrie parole per annunciare la morte di sua madre, Georgia Holt, su Twitter.

“Mamma è andata via” ha scritto con evidente dolore la cantante di Believe che si era ispirata per la sua carriera proprio all’amatissimo genitore.

Cher, il dolore per il lutto della madre e il cordoglio dei fan

La notizia della morte di sua madre, data su Twitter, ha fatto, seppur virtualmente, stringere intorno all’atto-cantante molti dei suoi fan che immediatamente hanno fatto le più sentite condoglianze alla loro beniamina.

Georgia Holt aveva 96 anni e a settembre scorso la stessa Cher, sempre su Twitter dove è seguita da oltre quattro milioni di persone, aveva annunciato il suo ricovero in ospedale per una polmonite, poi guarita.

In occasione della malattia della madre, Cher (che in questo momento è impegnata con un uomo molto più giovane) aveva chiesto ai suoi fan di pregare per lei per poi, una volta scongiurato il pericolo, ringraziarli durante un concerto per l’affetto che avevano dimostrato nei confronti della donna più importante della sua vita.

Georgia Holt, al secolo Jackie Jean Crouch, era un’attrice, cantante e modella che è stata di grande ispirazione per la figlia (avuta a soli 20 anni). Negli anni ’50 Georgia ha recitato in diversi film, ha posato per molti servizi fotografici e, più avanti, ha anche pubblicato un album. La carriera della donna è stata grande fonte d’ispirazione per Cher.

Georgia Holt, addio alla madre di Cher: “Sarò sempre dalla parte di mia figlia”

Oltre ad essere stata una madre amorevole, Georgia Holt è sempre stata la prima fan di Cher (il cui vero nome è Cherilyn Sarkisian).

Dopo il divorzio con il primo marito, Georgia ha mantenuto da sola le sue figlie (Cher ha una sorella, Georganne, nata dal secondo matrimonio della madre). Ed è proprio grazie ai sacrifici fatti da sua madre che la star internazionale, che oggi tutti noi amiamo, ha avuto l’opportunità di prendere lezioni di canto rivelatesi poi fondamentali per l’inizio della sua strabiliante carriera.

“Ho sempre supportato mia figlia e le ripetevo: ‘Forse non sarai la più bella, la più talentuosa, la più intelligente, ma se consideri tutte le doti che hai capirai che sei speciale’” ha affermato Georgia qualche tempo fa.

Nella stessa occasione la madre di Cher ha anche parlato della propria carriera: “La mia è una tipica storia americana di una che viene dal nulla e si ritaglia il suo spazio nel mondo. Mia figlia Cher è riuscita a fare anche di meglio e son così fiera di lei”.

Come Georgia è stata fondamentale per Cher, il nonno di Cher – nonostante non fosse il migliore dei padri – è stato fondamentale per il percorso artistico della figlia. Sempre Georgia ha, infatti, ammesso: “Iniziò a farmi cantare a 5 anni. Ogni giorno dovevo provare prima di poter giocare. Per pochi centesimi lui mi portava a cantare in squallidi locali. Era il periodo della grande depressione e servivano i soldi per andare avanti. Però devo qualcosa anche a lui nonostante tutto. Fu lui il primo a portarmi a Los Angeles”.