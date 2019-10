Chi è Luna Melis, la conduttrice del Daily di X Factor 2019

editato in: da

Si chiama Luna Melis la nuova conduttrice del Daily di X Factor 2019. Si tratta di un volto noto al grande pubblico dato che la cantante ha preso parte all’edizione 2018 dello show. La promozione “sul campo” per lei è arrivata dopo la conduzione di Benji & Fede e prima ancora quella di Aurora Ramazzotti, che oggi si occupa di radio.

Giovane, talentuosa e con un carattere deciso, Luna è stata una delle grandi rivelazioni dell’ultima edizione di X Factor. La rapper aveva conquistato tutti sulle note dell’inedito Los Angeles e in seguito aveva ottenuto oltre 15 milioni di streaming, 16 milioni di visualizzazioni su Youtube e il disco d’oro. Poco dopo aveva firmato con Yalla Movement, l’etichetta discografica di Big Fish e Jack La Furia, che avevano prodotto il singolo e il brano Donna Domani, uscito dopo l’esperienza di X Factor.

Nonostante sia giovanissima, Luna Melis ha già un curriculum di tutto rispetto ed è perfetta per presentare il Daily dello show di Sky Uno. Durante il percorso nel talent, dovrà sostenere i concorrenti e aiutarli ad affrontare il Live, rivivendo le emozioni provate anche da lei lo scorso anno. Non solo, seguirà i loro momenti di relax nel loft, commenterà gli incontri con giudici e producer e seguirà le attesissime prove nella X Factor Arena.

Secondo le prime informazioni il Daily inizierà il giorno successivo agli Home Visit quando i giudici – Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane – formeranno le loro squadre. La prima puntata condotta da Luna Melis andrà in onda venerdì 18 ottobre alle 19.35, mentre dal 26 ottobre alle 18.30 ogni sabato potremo vedere X Factor Weekly, che ripercorrerà cosa è accaduto ai concorrenti della trasmissione nel corso della settimana. Il Live Show invece comincerà il 24 ottobre e durerà in totale 7 puntate. La finalissima è prevista per il prossimo 12 dicembre e sarà l’ottava da vivo.