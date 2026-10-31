Chi è Luna, la figlia di Luca Ward che soffre di una malattia rara

IPA Luca Ward

Luca Ward è un noto attore e doppiatore, una delle voci italiane più celebri: basti pensare a quella di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russel Crowe nel film Il Gladiatore. Ma è anche il padre di Luna, 18enne che deve fare i conti con una rara malattia genetica che colpisce la colonna vertebrale.

Chi è Luna Ward

Luna Ward è la terza e ultima figlia di Luca Ward, avuta nel 2008 dalla moglie Giada Desideri. Prima di lei è nata Guendalina, dal primo matrimonio dell’attore con la doppiatrice Claudia Razzi, e poi nel 2007 Lupo.

Sin dalla nascita, Luna convive con la Sindrome di Marfan, una malattia genetica rara che colpisce il tessuto connettivo che può provocare alterazioni nella crescita delle ossa, problemi alla vista e complicazioni al cuore e ai vasi sanguigni. Luca e Giada hanno notato inizialmente che la bambina aveva il bacino asimmetrico e questo ha fatto sorgere i primi dubbi. Gli accertamenti hanno portato alla diagnosi, arrivata come un colpo durissimo per entrambi. Si è aperta così una fase complessa della loro vita: Giada, in particolare, ha scelto di mettere da parte il proprio lavoro per dedicarsi completamente alla bambina e accompagnarla nel percorso necessario ad affrontare la malattia. Per molto tempo Luca ha preferito mantenere riservata la condizione della figlia, ma in seguito ha scelto di raccontare pubblicamente l’esperienza della sua famiglia per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e contribuire a migliorare le possibilità di cura.

La famiglia unita nella difficoltà

Per la famiglia Ward sono stati anni tutt’altro che facili, tra preoccupazioni, cure e difficoltà da affrontare giorno dopo giorno. Durante la pandemia la situazione si è complicata ulteriormente, perché diventava difficile persino trovare i busti correttivi di cui Luna aveva bisogno. Per garantirle le cure più adatte, Luca Ward e Giada Desideri si sono rivolti anche a specialisti a Lione, in Francia, dove la bambina ha ricevuto corsetti ortopedici realizzati appositamente per lei e da sostituire nel tempo. Un percorso che ha richiesto numerosi viaggi e spese considerevoli, ma soprattutto tante energie da parte di tutta la famiglia.

Giada non ha nascosto quanto sia stato doloroso scoprire che la figlia aveva un problema di salute. Per affrontare quel momento difficile si era rifugiata nel cibo, trovando così un modo per gestire il peso emotivo della situazione. Anche Luca ha raccontato di essersi concentrato talmente tanto su Luna da finire, senza rendersene conto, per trascurare l’altro figlio, Lupo. A fargli capire che qualcosa non andava è stata proprio la moglie, che lo ha aiutato a ritrovare un equilibrio.

Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate. Dopo anni di cure e un delicato intervento chirurgico, Luna sta molto meglio. L’operazione ha permesso di intervenire sulla colonna vertebrale, sulla quale è stata applicata una struttura metallica per impedirle di continuare a incurvarsi. Per Luca e Giada è un risultato importante, arrivato dopo un percorso lungo e faticoso, ma che ha finalmente portato miglioramenti concreti nella vita della figlia.