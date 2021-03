Ludovica Bizzaglia, al naturale su Instagram: “Tutto ciò che vedete non sempre è reale”

editato in: da

Leni, il debutto da modella della figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore

Senza filtri, in un’immagine al naturale: Ludovica Bizzaglia, classe 1996, è un’attrice e scrittrice italiana che ha all’attivo un interessante curriculum in entrambi i settori.

Capelli rossi e uno sguardo capace di catturare l’obiettivo, si è mostrata su Instagram senza trucco e ha lanciato un messaggio importante che invita gli utenti ad andare oltre le immagini patinate. Lo ha fatto in un post in cui si è mostrata al naturale (che poi è stato rimosso per errore dalla pagina) e non è la prima volta che racconta della dermatite atopica di cui soffre: già a ottobre 2020 aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui ne parlava a cuore aperto, condividendo un messaggio molto profondo sulla bellezza. Tra le tante cose in quella occasione aveva scritto: “La bellezza, ragazze mie, è proprio la meraviglia assoluta della normalità e di tutto ciò che non è perfetto. E anche le vite che vedete qui social network non sono perfette, e ognuno di noi ha la proprio storia nascosta da raccontare. Che bella che sono e che belli che siamo tutti noi! Io continuo a splendere, perché è proprio dalla pioggia che nascono i fiori”.

Messaggi importanti sull’accettazione di sé di cui è tornata a parlare in un post che poi ha cancellato per errore dal suo profilo Instagram. Nella foto, con la sua pelle in primo piano, l’attrice si è mostrata nuovamente senza trucco per raccontare che quello che si vede non è sempre reale.

Tra le tante parole condivise con i fan ha scritto: “Piccolo Reminder per me e per voi, tutto ciò che vedete purtroppo non è sempre reale. I corpi scolpiti che vedete, le gambe senza un filo di cellulite e la vita che vi mostrano, non sono sempre reali”.

Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe vedere molta più realtà su questi schermi, alla Ludovica di qualche anno fa sarebbe sicuramente servito, e adesso che forse sono quasi riuscita ad amarmi incondizionatamente, vorrei dire a me e a chiunque sta leggendo queste righe che la bellezza non solo sta nelle piccole cose, ma anche nel riuscire a capire che non siamo soli, che anche ‘quella ragazza è senza difetti, vorrei troppo essere come lei’ ha una storia da raccontarci e magari è proprio uguale e similissima a noi”.

Ludovica Bizzaglia ha scelto, come hanno fatto ad esempio Aurora Ramazzotti, Matilda de Angelis e Kasia Smutiak, di parlare apertamente e di mostrarsi senza filtri, in messaggi pieni di verità che possono essere un valido aiuto anche per gli altri.

Un post profondo e un invito ad andare oltre le immagini che vediamo. L’attrice poi ha spiegato nelle Storie di aver per errore cancellato il post e ha ringraziato: “Volevo ringraziarvi tantissimo: vi ho letti tutti e vi continuo a leggere tutti”.