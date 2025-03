Loredana Bertè, quanto è alta e tutti i segreti del suo stile rock

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Tra le cantautrici di maggior successo nel panorama musicale italiano, Loredana Bertè è di certo la più a rock: da annoverare le protagoniste più riconosciute in assoluto a livello nazionale, vanta alle sue spalle ben cinquant’anni di carriera ed ancora oggi la grinta a contraddistinguerla è rimasta intatta. Ma siamo proprio certi di sapere tutto su di lei?

Loredana Bertè quanto è alta

All’anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, Loredana è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra, sotto il segno della Vergine. Tuttora considerata la regina della musica, ambito a cui si è avvicinata fin da bambina, è considerata una delle interpreti italiane più famose e poliedriche sul panorama musicale nazionale.

La fortunata carriera della cantautrice ha spiccato il volo negli anni ‘70, e sin dagli esordi è stata in grado di lasciare un segno profondo nel mondo dello spettacolo.

Grazie ad un grande carisma, unito al timbro di voce graffiato ed inconfondibile che noi tutti conosciamo bene, nel corso degli anni è riuscita a pubblicare 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo in totale oltre 7 milioni di dischi.

La carriera di Loredana Bertè è senz’altro ricca e costellata di successi: complice una notevole presenza fisica – la cantante di Sei Bellissima sarebbe alta 1 metro e 67 centimetri – è riuscita ad avere accesso al mondo dello spettacolo partecipando a trasmissioni televisive e radiofoniche quali Bandiera Gialla e Stasera Rita!. Più in là entrerà invece a far parte del corpo di ballo del leggendario Piper Club, luogo a far da sfondo a fortunati incontri con artisti di fama mondiale con cui ha accumulerà collaborazioni nel corso degli anni.

L’inconfondibile stile rock di Loredana Bertè

Senza ombra di dubbio la donna più trasgressiva dello scenario musicale italiano, Loredana Bertè si è sempre distinta dalle altre per una inconfondibile e profonda voce roca unita ad una personalità a di poco incontenibile, assolutamente in pendant all’esuberanza del look a caratterizzare il suo personaggio.

Da considerarsi un’artista a tutto tondo, durante la sua lunga carriera è riuscita infatti a ribaltare le regole del bel canto facendosi portavoce di uno stile rock, spregiudicato e senza filtri: proprio come le sue memorabili canzoni, anche le mise portate sul palco sono sempre state studiate per stupire, rompere gli schemi e lasciare il pubblico a bocca aperta.

Minigonne, chiodi di pelle e calze a rete sono sempre stati parte fondamentale del signature look da vera rocker dell’artista, immancabilmente abbinati alla iconica e vaporosa criniera prima corvina, ora blu.

Loredana Bertè torna a “The Voice Senior” dopo il ricovero

Buone nuove: vistasi costretta a rinviare il concerto presso il teatro Brancaccio e quello di Varese causa un improvviso ricovero a Roma per problemi all’intestino, Loredana Bertè stasera, 15 Marzo, tornerà ad occupare la sua poltrona rossa nello studio di The Voice Senior.

È stata la stessa cantante a rompere il silenzio in merito sui social: «Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a The Voice Senior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana».