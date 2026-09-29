L’amore è nato in pista. I due campioni di sci Lindsey Vonn e Matthieu Bailet, statunitense lei e francese lui, sono ormai inseparabili

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IPA Lindsey Vonn

Non è stato un inverno facile per Lindsey Vonn. La campionessa di sci statunitense è stata costretta a ritirarsi a causa di un grave infortunio che l’ha costretta a mesi di terapia e a lungo tempo lontana dalle amate piste. L’estate, però, ha riportato il sorriso sul volto dell’atleta e il merito è anche di un collega francese. Con una romantica foto su Instagram, Lindsey ufficializza la relazione con Matthieu Bailet, anche lui sciatore.

Lindsey Vonn ha un nuovo amore

“È l’ora di un riassunto dell’estate…parte 1” lo ha scritto su Instagram Lindsey Vonn, con un piccolo cuoricino rosso. Il carosello la mostra godersi le vacanze al mare, mentre in palestra torna ad allenare i muscoli affaticati dal recente infortunio. Per la sciatrice sono stati mesi pieni. Ha posato su set fotografici, ha viaggiato molto e ha trascorso piacevoli momenti in compagnia degli amici di sempre. A catturare l’attenzione dei fan, però, è stato uno scatto in particolare.

Tra le foto pubblicate da Lindsey ce n’è una che la ritrae a bordo piscina intenta a scambiarsi un appassionato bacio con un aitante morto. E non è l’unica foto di coppia. I due si vedono anche sorridenti su un’amaca, a divertirsi tuffandosi dagli scogli e a sorseggiare champagne in una romantica cena a lume di candela. Con la sincerità che da sempre la contraddistingue, e scegliendo come colonna sonora il didascalico brano So Easy (To Fall in Love) di Olivia Dean, Lindsey Vonn ufficializza così la relazione con Matthieu Bailet.

Il fortunato è lo sciatore Matthieu Bailet

Matthieu Bailet è francese, ha 30 anni (11 in meno di Vonn) ed è anche lui uno sciatore professionista. Ha esordito nella Coppa del Mondo del 2016, per poi prendere parte alle Olimpiadi di Pechino nel 2022. Vanta anche un legame sentimentale con l’Italia. In passato Bailet è stato infatti legato a Francesca Marsaglia, ex velocista azzurra, ritiratasi nel 2022 dopo 14 stagioni e oggi commentatrice sportiva.

Tutti gli amori della campionessa

Lindsey Vonn è nota per i grandi successi sportivi, ma anche per la sua vita sentimentale, che spesso l’ha portata sulle prime pagine dei rotocalchi. Il primo matrimonio di Lindsey fu quello, nel 2007, con il collega sciatore Thomas Vonn, di cui continua a portare il cognome. La storia è infatti finita in modo pacifico, trasformandosi in una profonda amicizia.

Nel 2013 l’eroina dello sci ha iniziato una relazione con il campione di golf Tiger Woods. Un grande amore durato poco e conclusosi con un tradimento di Woods. Tre anni dopo, inizia la relazione con Kenan Smith, un altro sportivo, giocatore di criquet. A causa dei numerosi impegni che li portano a trascorrere molto tempo lontani, la storia però finisce. Lindsey volta pagina con un altro campione, il giocare di hockey P.K. Subban.

L’ultimo fidanzato di Lindsey, l’unico a non appartenere al mondo dello sport, è stato l’imprenditore Diego Osorio. I due sono stati assieme per quattro anni, fino alla rottura annunciata nel febbraio 2025. Anche stavolta, nessun dramma, Lindsey aveva bisogno di concentrarsi esclusivamente sul proprio ritorno in pista. E adesso che è tornata più forte di prima, ha il tempo di dedicarsi al nuovo amore.