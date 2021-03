Ligabue, compleanno social: i teneri auguri di Elisa

editato in: da

Sessantun’anni, ma ancora tanta grinta ed energia da vendere. Stiamo parlando di Ligabue, uno dei pionieri della musica italiana, un cantante leggendario che non ha bisogno di alcuna presentazione. Il 13 marzo del 1960 il cantautore emiliano nasceva a Correggio, un paesino in provincia di Reggio Emilia: un futuro decisamente fortunato lo attendeva, che lo avrebbe portato a diventare uno degli artisti più celebri e apprezzi di sempre.

In occasione del suo compleanno, Ligabue ha condiviso una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram che lo ritrae seduto davanti una torta sulla quale torreggia una candelina: si tratta inequivocabilmente di uno scatto rubato in occasione del suo primissimo compleanno a cui fa capolino una simpatica didascalia: “Oggi sono 60+1!”.

I commenti dei fan, naturalmente, non si sono fatti attendere e sono numerosi colori che hanno speso un momento per omaggiare il cantante. Tra questi, due nomi catturano inevitabilmente l’attenzione. Il primo è quello di Stefano Accorsi, il quale gli ha anche dedicato una Instagram Story; il secondo, invece, è quello della collega e amica Elisa, che gli ha scritto un sentito e tenero “Auguri Luciano!”, accompagnano da numerose emoji a forma di cuore e arcobaleno. Con la cantante friulana Ligabue ha un rapporto speciale: i due hanno collaborato più volte dando alla luce brani indimenticabili come A modo tuo, Gli Ostacoli del Cuore e la più recente Volente o nolente. Un legame sinergico, il loro, che ha unito così due irripetibili talenti della musica italiana.

Proprio ieri, tra l’altro, Ligabue ha annunciato su Instagram l’uscita della raccolta 77 singoli, composta da undici vinili colorati dal peso di 180 grammi, che racchiudono tutti i singoli della sua carriera. Tra questi, figurano naturalmente gli immancabili successi come Certe Notti, Happy Hour, Bambolina e Barracuda e tante altre ancora.

La carriera del cantautore emiliano è costellata da ben 23 album in studio, di cui una menzione speciale merita il primo, pubblicato nel 1990, intitolato semplicemente Ligabue. Al suo interno, alcune delle canzoni che hanno segnato il suo felice percorso artistico: Piccola stella senza cielo, Balliamo sul mondo, Non è tempo per noi e Bar Mario. L’ultimo album, 7, è invece uscito nel 2020, ed è composto da vecchi brani ritrovati dal cantante e in seguito riarrangiati.