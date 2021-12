Levante, la (rara) foto del pancione su Instagram è tenerezza pura

Venezia 77, Levante brilla sul red carpet: i flash sono tutti per lei

Presto diventerà mamma, ma l’ironia non l’ha persa: Levante ha voluto condividere su Instagram una dolcissima foto del suo pancione, imputando le sue (decisamente evidenti) rotondità a qualche piatto di pasta di troppo. Bellissima più che mai, la cantante è sempre stata molto riservata su ciò che riguarda la sua sfera privata e ora che è in dolce attesa lo è ancora di più. Ma stavolta ci ha regalato uno sguardo su quello che è uno dei momenti più intimi della sua vita.

Levante, la foto del pancione

Una semplice t-shirt bianca, ormai ben tesa sul ventre che attira immediatamente l’attenzione: così Levante si è mostrata ai suoi fan, in una splendida foto condivisa su Instagram. È uno dei rari scatti che si è concessa da quando è incinta, preferendo vivere la gravidanza lontana dalle luci dei riflettori (ad eccezione, ovviamente, di quelli che sono i suoi impegni professionali). “La mia faccia dopo aver finito di mangiare la cacio e pepe più deludente della storia di tutta Roma” – ha scritto come didascalia – “Ma l’amore tra me e questa città non si è lasciato scalfire da così poco. La pancia è per via delle porzioni abbondanti“.

Facendo ironia sulle sue morbide forme, Levante ha voluto regalare ai suoi fan una foto che è davvero un tripudio di tenerezza. Solo qualche settimana fa, in un delizioso servizio su Vogue, l’artista aveva parlato per la prima volta della sua gravidanza affrontando proprio il tema, molto delicato, dei cambiamenti che il corpo affronta in questa fase della vita. “È una trasformazione repentina, in cui tutto di me si espande per accudire, assistere, accompagnare. Mi sento una casa e mi faccio grande per accogliere la vita. Mi sento anche potente. E completa”.

Levante e Pietro Palumbo, presto genitori

Ormai non manca molto al grande giorno, quando finalmente Levante stringerà tra le sue braccia la piccina che porta in grembo. È già all’ottavo mese di gravidanza, e il tempo sembra essere corso. Forse anche perché l’annuncio era arrivato, lo scorso settembre, soltanto quando la cantante era già abbondantemente entrata nel secondo trimestre. Sempre molto riservata, anche in quell’occasione aveva deciso di preservare l’intimità di momenti così preziosi da custodire gelosamente. Accanto a lei, inconsapevoli, i tantissimi fan che l’hanno seguita in tour per tutta l’estate senza sapere che l’artista aveva un piccolo segreto.

“Da lì che te ne pare della vita?” – aveva rivelato Levante in un lungo post su Instagram, annunciando finalmente di essere in dolce attesa – “Tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”. Non potrebbe esserci gioia più grande, per la cantante e per il suo compagno Pietro Palumbo. Siciliano come lei, di professione avvocato: i due stanno insieme ormai da un paio d’anni almeno, ma anche su questo Levante ha sempre tenuto il massimo riserbo. Quello di cui possiamo essere certi è che il loro amore è ora più grande che mai, pronto ad accogliere il piccolo germoglio che ha creato.