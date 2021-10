Levante incinta, su Instagram spuntano le prime foto del pancino

I pancioni Vip del 2021

Non poteva esserci foto più bella (e più tenera) di quella che Levante ha scelto per mostrare il suo pancino per la prima volta: l’artista, in dolce attesa di una bimba, è già al quinto mese di gravidanza e le dolci rotondità del ventre iniziano a farsi vedere. E pur essendo sempre stata molto riservata, stavolta ha voluto fare uno strappo alla regola per condividere con i suoi fan questa gioia immensa.

Levante, le foto del pancino

Bellissima, fasciata in un abito nero firmato Dolce&Gabbana e con indosso un paio di elegantissimi – e vertiginosi – sandali con cinturino, Levante è stata una delle protagoniste del party Bulgari che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. Accanto a tantissime altre star come Chiara Ferragni, Noemi e Marica Pellegrinelli, la cantante ha rubato la scena a tutte: oltre ad essere davvero incantevole, il suo pancino ha suscitato una tenerezza immensa (e ha fatto scattare all’impazzata i flash). Poche ore dopo il grande evento, lei stessa ha voluto pubblicare alcune delle immagini più belle del “backstage”, lasciando ben in evidenza le sue morbide curve che iniziano a mostrarsi.

“Metamorfosi” – scrive Levante a didascalia di una foto che la vede, davvero radiosa, nella notte milanese durante il party. E, subito dopo, ecco uno scatto dolcissimo in cui l’artista, guardandosi allo specchio, mentre indossa degli orecchini, si staglia di profilo davanti all’obiettivo e lascia vedere il pancino. Levante è già al quinto mese di gravidanza, quindi è normale che le sue curve si stiano facendo più morbide. E ciò non toglie un briciolo di fascino e di sensualità al suo look, un vero e proprio splendore.

Levante incinta, la dolce attesa

Solo pochi giorni fa, Levante aveva annunciato pubblicamente di essere incinta. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, rivelata tra l’altro in un modo davvero originale. L’artista tiene molto alla propria privacy, lo avevamo già capito ai tempi della sua relazione con Diodato, e anche per questo ha preferito trascorrere i primi mesi di gravidanza nel massimo riserbo. Ma è giunto il momento di uscire allo scoperto: d’altronde, non avrebbe potuto nascondere il pancino ancora a lungo.

Al suo fianco, in questa nuova e splendida avventura, c’è Pietro Palumbo. I due si sono conosciuti un paio d’anni fa, un incontro casuale che si è trasformato in un colpo di fulmine. Tanto che sono già pronti ad accogliere la loro prima figlia, con una felicità immensa.