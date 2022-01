Levante a un passo dal lieto evento: il post su Instagram

Venezia 77, Levante brilla sul red carpet: i flash sono tutti per lei

“Come ci si prepara a una nuova vita?”, scrive Levante su Instagram. La cantante ci ha donato un intenso post a un passo dal lieto evento: tra poco diventerà mamma per la prima volta. Un momento speciale, carico di incognite e di aspettative ma soprattutto ricco di gioia. Perché non c’è emozione paragonabile a quella di mettere al mondo una piccola creatura, pronta a ricevere l’amore di due genitori che non vedono l’ora di stringere un piccolo frugoletto tra le braccia.

L’ultimo weekend prima del lieto evento

Sono parole splendide quelle condivise su Instagram da Levante che, in questo freddo weekend di gennaio, ha voluto deliziare i suoi follower con un post intenso ed emozionante. La cantante è ormai quasi al termine della sua prima gravidanza e sta vivendo le ultime giornate con il pancione, che aveva già mostrato sui social appena un mese fa con uno scatto semplice quanto stupendo.

Proprio come lei, questa donna siciliana dai lunghi capelli neri e dai grandi occhi scuri che hanno tanto da dire. Anche stavolta Levante ci ha fatto un bel regalo, lei che con le sue parole e la sua voce non ne sbaglia una. Il racconto di un viaggio giunto a una tappa importante, tutto con una consapevolezza da cui possiamo solo imparare:

Siamo fuggiti al mare per questo ultimo weekend prima della nuova vita. Come ci si prepara a una nuova vita? Come sempre: con delle valigie. Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie. Se ho preparato quella per l’ospedale? Non ancora, lo faccio appena torno a casa. Se sono in ansia? Nemmeno un po’. Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto. Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente le cose belle sanno trovarci) e al disco nuovo.

Nessuna ansia, la voglia di mettersi in gioco e iniziare una nuova avventura da mamma ma anche di continuare a dar libero sfogo alla propria creatività, in ambito professionale. Caratteristica imprescindibile della splendida Levante, che a ogni apparizione emerge anche dai suoi look. E questo non è da meno: nello scatto vediamo il suo bel pancione avvolto da un semplice maglione a costine color panna, abbinato a un paio di jeans e a dei mocassini di tela leopardati, dettaglio che rende l’insieme giocoso e ironico.

Questa foto l’ho scattata ieri – ha scritto Levante -. Io non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata, la strada che ho fatto e quella che dovrò fare. Oggi vedo anche una collina e penso che mi si è affollato il paesaggio. Febbraio non mi era mai parso così bello da qui.

Levante e il suo grande amore, Pietro Palumbo

È raro che Levante si sbilanci sulla sua vita privata, ma quando lo fa ogni volta ci regala una grande emozione. Complici la sua genuinità e la capacità di parlare alla gente con il cuore in mano, in un mix di tenerezza e ironia che non possono che farcela amare.

Non è difficile pensare che siano state anche queste caratteristiche a far innamorare di lei Pietro Palumbo, compagno di vita con il quale si prepara a condividere la gioia più grande. Un amore riservato, lontano dai riflettori ma più grande che mai, nato quasi per puro caso: “Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare – ha raccontato Levante in un’intervista al Corriere – . Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”.