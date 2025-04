Leonardo Tano, operato al cuore il figlio di Rocco Siffredi: come sta

Fonte: IPA Leonardo Tano e Rocco Siffredi

Brutto spavento per Leonardo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi ha subito un delicato intervento al cuore, come ha lui stesso spiegato sui social: “C’era un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d’urgenza in rianimazione”. Ad attendere l’atleta, adesso, ci sarà un lungo periodo di convalescenza.

Leonardo Tano operato al cuore: come sta

Non è un bel periodo per Rocco Siffredi. Oltre alle accuse di violenza di alcune colleghe, a preoccupare l’attore sono anche le condizioni del figlio Leonardo. Il ragazzo, infatti, la scorsa settimana ha subito un delicato intervento al cuore a causa di una pericardite recidivante, una condizione che lo accompagna da anni ma che solo di recente gli è stata diagnosticata. A comunicarlo, è stato lo stesso atleta con una story su Instagram, in cui, oltre a raccontare i dettagli dell’intervento, ha ringraziato anche chi non lo ha mai abbandonato nei momenti più difficili.

“Ci tenevo ad aggiornarvi su quello che è successo nelle ultime settimane e sul mio percorso. A dicembre 2024 avevo deciso di prendermi una pausa dall’agonismo. Lo sport era diventato sempre più faticoso a livello psicologico, e sentivo di aver perso i miei punti di riferimento” si legge nelle prime righe del lungo messaggio. Un momento delicato per Leonardo, reso ancor più difficile da una brutta scoperta: “Nel frattempo ho scoperto di soffrire di pericardite recidivante, una condizione che probabilmente mi accompagna da anni ma che siamo riusciti a diagnosticare solo di recente. La scorsa settimana ho avuto una recidiva importante e improvvisa. Un alto rischio di arresto cardiaco. Sono stato ricoverato d’urgenza in rianimazione per affrontare un intervento”.

L’operazione, a quanto pare, ha avuto un esito positivo, ma Leonardo dovrà comunque osservare un lungo periodo di riposo: “Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un lungo periodo di stop completo dall’attività fisica. Voglio ringraziare con tutto il cuore l’Ospedale Sacco, i medici, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state accanto e non mi hanno lasciato mai solo” ha scritto ancora il figlio di Rocco Siffredi.

Chi è Leonardo Tano

Leonardo Tano è il secondo figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Nato a Budapest il 5 ottobre 1995, è un modello ed atleta professionista. Attualmente risiede a Milano, dove studia ingegneria al Politecnico. La sua principale passione, ad ogni modo, è l’atletica leggera: specializzato nelle gare ad ostacoli, nel 2023 sorprese tutti facendo registrare il miglior tempo di stagione dell’anno nei 60 metri ad ostacoli.

Nonostante suo figlio abbia scelto una carriera molto diversa dalla sua, Rocco Siffredi si è sempre detto molto orgoglioso di lui: “Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo”. Anche il ragazzo, dal canto suo, ha speso solo belle parole per il genitore: “Le mie icone sono papà e Mike Tyson. Entrambi affrontano crisi e risalite come fanno i veri campioni: con quel mix di sana cattiveria ed emotività che li fa ancora picchiare duro” aveva dichiarato qualche anno fa in un’intervista.