Lecciso, la confessione sulla storia con Al Bano: “Non viviamo più insieme”

In una lunga e accorata intervista rilasciata ai microfoni di Controcopertina, Loredana Lecciso ha raccontato la verità sul suo rapporto con Al Bano.

Diciotto anni d’amore sfociati in due bellissimi figli, Jasmine e Albano Junior che, ormai, si sono trasformati soltanto in affetto sincero. Tanto da non convivere nemmeno più, così spiega Loredana:

Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia.

Alla domanda su come si possa mantenere un rapporto in modo così sereno, la voce diventa molto dolce nella risposta e spiega di come sia stato naturale e immediato arrivare a questo punto, grazie agli anni in cui sono cresciuti insieme, imparando a conoscersi e avendo la fortuna di essere sintonizzati sullo stesso canale, ricco di feeling. In più, nonostante le discussioni, con Al Bano si sono ritrovati in simbiosi anche sull’educazione dei loro figli, diventando un punto di riferimento l’uno per l’altra in un rapporto davvero invidiabile.

47 anni il prossimo 26 agosto, sul suo profilo Instagram proprio a luglio, Loredana sembrava aver rinnovato l’amore per il cantante di Cellino San Marco, con un post in cui l’ex marito si mostra sorridente e felice di fianco a Jasmine e Bido. A supportare l’impatto fotografico, una serie importante di hashtag nella caption, affiancati da tre cuori: un messaggio d’amore in perfetta regola che ora, però, si mostra solo come un gesto pieno d’affetto.

La showgirl non si sbilancia quando si cerca di scoprire eventuali nuovi amori: “Non ne sento l’esigenza, sto molto bene così, mi piace l’idea di concentrarmi sui miei figli”, e se si insiste sul gossip che la vedrebbe innamorata di Gigi D’Alessio smentisce decisa: “Mi faccio una bella risata”.

In attesa di festeggiare il suo compleanno, lascia intendere che in questa crescita personale, ci sia spazio anche per mettere nel cassetto i dissapori con Romina Power e magari sotterrare, una volta per tutte, l’ascia di guerra.

Niente feste organizzate né richieste di regali particolari per questa ricorrenza: in realtà racconta che non adora ricevere doni nemmeno da sé stessa perché, al contrario, ama particolarmente farli. Loredana pensa solo alla serenità raggiunta, all’equilibrio conquistato a fatica, nonostante i riflettori puntati e ha soltanto un’enorme voglia di continuare a vivere insieme alle persone care, Al Bano compreso.