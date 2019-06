Al Bano e Loredana Lecciso (scatenata) al concerto di Laura Pausini e Antonacci

editato in: da

Sembra essere tornato definitivamente il sereno tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che hanno assistito insieme, e in grande sintonia, alla prima data del nuovo tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini. A testimoniare il tutto la stessa Loredana, che ha postato alcune storie che la ritraggono insieme al compagno sul suo account Instagram.

Un’immagine che trasmette serenità e felicità che, diciamolo, ultimamente erano un po’ mancate in casa Carrisi-Lecciso. I due, infatti, hanno da poco vissuto una forte crisi, dovuta anche alla presenza di Romina Power nella vita del cantante pugliese.

La Power e Al Bano, infatti, avevano realizzato il sogno degli italiani di rivederli insieme sul palco, proprio come quando erano sposati ed innamorati. Se il ritorno della coppia aveva reso felici i fan, però, sembrava anche aver provocato non pochi problemi a livello familiare al cantante di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso aveva più volte lamentato la presenza ingombrante di Romina Power che, dal canto suo, sembrava non voler far nulla per non alomentare il fastidio della nuova compagna del suo ex marito. Insomma, un vero triangolo amoroso che ha tenuto accesa l’attenzione del pubblico.

Proprio quando l’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso sembrava essere definitivamente naufragato, con lei che si era allontanata dalla tenuta di famiglia, i due hanno iniziato a mostrare segni di riavvicinamento. A favorirlo anche il grande amore che i due provano per i loro figli.

A spuntarla, insomma, sarebbe stata la bionda showgirl che, stando alle voci che circolano, sarebbe tornata anche a Cellino San Marco. Le immagini dal concerto, probabilmente riprese dalla figlia Jasmine, sembrano quindi essere la conferma di un rappacificamento definitivo della coppia. Lei, bellissima e scatenata in top nero e Al Bano, con l’immancabile panama bianco, hanno assistito allo spettacolo dagli spalti mostrando una grande intesa.

A far da sottofondo ai video postati da Loredana Lecciso una canzone che non sembra essere casuale: Strani Amori di Laura Pausini. L’amore sembra essere forte tra i due e chissà che a breve non si torni anche a parlare di matrimonio, nonostante Al Bano sembra aver escluso categoricamente questa ipotesi.

Cosa ci riserveranno ancora?