Al Bano, la verità sul matrimonio con la Lecciso

Al Bano Carrisi esce allo scoperto e per la prima volta parla del ritorno di fiamma con Loredana Lecciso.

I due ex erano stati ospiti della prima puntata di Live – Non è la D’Urso, insieme ai figli Bido e Jasmine. Da subito i telespettatori si erano accorti della grande intesa fra il cantante e la showgirl, soprattutto quando Loredana aveva postato su Instagram una foto che li ritraeva nella stessa stanza d’albergo.

A confermare il ritorno di fiamma anche altri scatti apparsi sul profilo della Lecciso, che hanno scatenato la reazione dei fan di Romina Power, che da tempo sognavano una reunion fra gli ex coniugi. Dopo un continuo tira e molla, fra interviste televisive, dichiarazioni forti e frecciatine, a spuntarla è stata proprio Loredana, che è tornata accanto al cantante di Cellino San Marco.

La coppia si era separata circa un anno fa dopo continue liti causate – sembra – dal ritorno di Romina Power sulla scena. Oggi però sembra che la situazione sia radicalmente cambiata e, mentre l’attrice americana è sempre più lontana, la Lecciso sarebbe tornata a vivere nella tenuta di famiglia insieme ai figli.

L’intesa ritrovata però non porterà alle nozze, almeno secondo quanto ha dichiarato Al Bano, che sulle pagine di Novella 2000 è stato piuttosto categorico. Il cantante ha spiegato che non si sposerà e che non ha nessuna intenzione di portare all’altare Loredana.

“Nessun matrimonio, però grande serenità, grande stima, e grande rispetto – ha detto l’artista pugliese parlando della compagna -. Non ho intenzione più di ripetere quell’esperienza. Su quel fronte ho già dato – ha aggiunto riferendosi al matrimonio con Romina -. Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio… Ma ripeto, le nozze non fanno più per me. Scrivilo in grande”.

Al Bano e Romina sono stati legati per 29 anni, dal 1970 al 1999. A portare alla fine delle nozze fu anche il dolore per la scomparsa di Ylenia, primogenita della coppia le cui tracce si sono perse a New Orleans nel 1993. Dopo quel tragico episodio la vita dei cantanti cambiò per sempre, portando alla rottura definitiva.