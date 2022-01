Laura Torrisi, il dolore per la nonna scomparsa: “L’ultima radice se ne va”

Laura Torrisi dice addio alla sua amata nonna, affidando a un lungo post su Instagram il suo immenso dolore. Solo un mese fa l’attrice aveva postato sui social l’immagine di un tenero abbraccio che aveva riservato all’anziana donna, arrivando in Sicilia per un viaggio flash, in occasione della presentazione del suo libro P.S. Scrivimi sempre (scritto a quattro mani con Sara Gazzini). Un’andata e ritorno lampo da Firenze, in cui non aveva mancato di salutare la sua nonna adorata. Per l’occasione l’attrice aveva rimarcato l’importanza di avere i nonni ancora in vita, sottolineando nel contempo la responsabilità di essere nipoti: “Se avete la fortuna di avere i nonni, se avete la fortuna di raggiungerli facilmente, andate da loro, abbracciateli e fate sentire loro tutto il vostro amore”.

Il dolore di Laura Torrisi: “Nessuno merita di morire da solo”

Quel viaggio flash dell’attrice in Sicilia, terra che l’ha vista nascere e crescere, è stata l’ultima occasione di rivedere in vita sua nonna, e il rimorso per non aver goduto abbastanza della sua presenza s’intreccia alla sofferenza. “L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”.

Ad acuire il dolore di Laura Torrisi, il pensiero di sapere la nonna sola negli ultimi momenti di vita, a causa delle normative vigenti che impediscono la vicinanza ai propri cari ricoverati in ospedali o strutture simili, anche nel difficile momento dell’addio. “Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid (non aveva il Covid) i familiari più stretti, come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”.

Infine il dolce saluto: “Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)“.

Il messaggio di Sandra Milo per Laura

Tanti i messaggi di cordoglio nonché abbracci “virtuali” da parte di amici e conoscenti, ma anche semplici sconosciuti, stretti nell’affetto per la Torrisi, in balia di un momento così doloroso. Tra i tanti che si sono uniti alla sua sofferenza, anche Sandra Milo. Il messaggio dell’attrice confida di lenire in parte l’amara rabbia dell’ex compagna di Pieraccioni. “Lo so che certe regole sembrano disumane e dure da accettare, ma sono certa che il fatto di averla pensata intensamente le sia giunto anche a distanza, che il vostro amore abbia abbattuto le distanze fisiche, che abbia sentito che in qualche modo eravate ugualmente con lei e che lei ora sia serena e libera da ogni sofferenza, che vegli su di voi. Un abbraccio grande grande“.

La delicata condizione messa in luce dalla Torrisi è vissuta da tanti in questo particolare momento storico, ed è fonte di un dolore ancora più incurabile.