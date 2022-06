Laura Pausini, il viaggio con sua figlia Paola raccontato su Instagram: “Per la prima volta da sole”

Fonte: Luca Brunetti per Ufficio stampa Goigest Eurovision 2022, l’eleganza elettrica di Laura Pausini: i look della finale

Laura Pausini ha condiviso su Instagram un racconto dolcissimo che riguarda lei e sua figlia Paola. Le due, per la prima volta dalla nascita della piccola, hanno affrontato un viaggio in solitaria tra madre e figlia. Una cosa normalissima per molti, ma non per loro che conducono una vita decisamente diversa sotto tanti aspetti.

Laura Pausini, il tenero messaggio su Instagram

Una loro foto cattura l’attenzione: bellissime, simili e con gli occhi pieni d’amore, quelli di una madre e una figlia che passano del tempo insieme. Laura Pausini ha pubblicato un messaggio in cui ha spiegato la gioia per ciò che hanno fatto insieme, una cosa semplice e normale e che invece per loro non c’era mai stato fino ad ora.

“Per la prima volta da quando è nata, io e Paola abbiamo fatto un viaggio da sole, in treno, verso la Romagna, con uno zaino e una borsetta e abbiamo partecipato alla Santa Cresima di mio nipote Tommaso”, ha così esordito la cantante. “Poi abbiamo cenato sul prato su grandi tavoli di legno, sembrava di essere in un film! Abbiamo scoperto insieme un nuovo aspetto della vita che io chiamo normale perché anche se può sembrarvi strano, noi viaggiamo sempre con tante persone al nostro fianco per via del mio mestiere”, ha continuato, facendo chiarezza sul perché questa esperienza le sia rimasta così a cuore.

Una vita fatta di impegni e concerti, tanti viaggi soprattutto lavorativi in cui sono presenti sempre altre persone; questa volta, però, Laura e Paola si sono ritagliate una giornata tutta loro, tra madre e figlia. “Persone che ringraziamo sempre per il loro aiuto, ma che oggi, grazie alla loro assenza,ci hanno permesso di vivere una delle esperienze più fantastiche della nostra vita insieme”.

Un’esperienza che Laura vuole sicuramente ripetere in futuro, nonostante sappia che non sarà facile per via del fatto che non passerebbero di certo inosservate in strada o su un treno. Laura e Paola sono pronte per partire ancora, mano nella mano e con due zaini in spalla, per godersi la normalità tra una madre e una figlia.

Infine, una dedica anche a Paolo Carta, assente in quella giornata: “Sì papà , tu ci sei mancato tanto“, ha scritto la cantante prima di concludere il post ricevendo subito tantissimi messaggi dolci da amici, fan e colleghi.

Laura Pausini, una vita piena d’impegni circondata d’amore

Sarebbe impossibile contare gli impegni di Laura Pausini tra concerti ed eventi perché sono decisamente tanti; al suo fianco, però, ha sempre la sua famiglia pronta a sostenerla nei momenti più importanti.

Possiamo ricordare i video di lei, Paolo e Paola seduti sul divano con le mani intrecciate tra loro in attesa di scoprire la candidatura all’Oscar, ma non solo. Quello tra Laura e Paolo è un amore che dura dal 2005, e la loro bambina Paola ha ingrandito la famiglia portando altro amore. Sempre insieme e inseparabili, la famiglia Pausini-Carta è decisamente una di quelle che si guardano con ammirazione e affetto.

Il viaggio fatto per la prima volta da sole tra madre e figlia è uno di quei momenti indimenticabili per chi conduce uno stile di vita diverso da quello comune, e la semplicità riesce sempre a portare grandissima emozione per chi, come nel caso di Laura, vive di queste piccole cose importanti.