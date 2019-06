Lasse Matberg, chi è il gigante (bellissimo) che ha vinto Ballando con le Stelle 2019

editato in: da

Lasse Matberg entra a passo di danza nella storia di uno dei programmi più famosi d’Italia ma, soprattutto, nel cuore delle telespettatrici italiane. Ecco la storia del principe vichingo che ha vinto Ballando Con Le Stelle.

Classe 1986, lunghissimi capelli biondi e un fisico scultoreo, Lasse non è un uomo che passa inosservato. La sua fisicità massiccia (è alto 197 cm e pesa 100 Kg) avrebbe potuto essergli di ostacolo sulla pista da ballo, ma grazie alla guida della bravissima maestra di danza Sara Di Varia, questo ballerino dilettante ha dimostrato che anche una montagna di muscoli può essere leggiadra!

Lasse Matberg ha raggiunto la propria popolarità grazie ai social e, in particolare, grazie a Instagram: il suo seguitissimo profilo, aggiornato costantemente con fotografie sexy e spesso molto ironiche, oggi conta oltre 650.000 follower.

Proprio attraverso il profilo di Lasse, si scopre che l’attuale vincitore di Ballando è tenente della marina norvegese e che non disdegna di vestire i panni di un vero vichingo o quelli di Babbo Natale, segno che, fortunatamente, a volte la bellezza va di pari passo con una grande intelligenza e autoironia.

Purtroppo Lasse Matberg non è sempre stato così in armonia con la sua immagine: il modello ha spiegato in passato di essere stato vittima di bullismo durante la scuola, a causa dell’aspetto sgradevole e irregolare dei suoi denti. Fortunatamente oggi quel periodo è assolutamente passato (e i denti di Lasse ormai sono perfetti grazie all’intervento del dentista), ma ha lasciato nel vincitore di Ballando Con Le Stelle quella grande sensibilità d’animo che gli permette di non prendersi troppo sul serio, rimanendo umile e molto disponibile anche dopo l’enorme successo social.

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che il bel vichingo sia ancora in cerca dell’anima gemella e che sia piuttosto perplesso dalle moltissime proposte che gli arrivano via direct su Instagram: se qualcuna delle sue ammiratrici gli chiede candidamente di portarla all’altare, qualcun’altra si “accontenterebbe” invece di avere un bambino da lui. Lasse si limita a stringersi nelle spalle e a scherzarci su, infatti ha dichiarato: