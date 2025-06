Kim Kardashian, ricci biondi e animalier: il nuovo look che sorprende

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Chi l’avrebbe mai detto? Kim Kardashian, la regina delle trasformazioni beauty, ha colpito ancora. E questa volta lo ha fatto con un colpo di scena in piena regola: via i lunghi capelli corvini, spazio a una chioma corta, riccia e bionda in perfetto stile mob wife anni ’60. Il tutto per lanciare l’attesissima capsule Roberto Cavalli x Skims, che ha già mandato in tilt Instagram e gli amanti del fashion drama.

Kim Kardashian, il nuovo look che sorprende

Nelle immagini scattate dall’inconfondibile Nadia Lee Cohen – fotografa e regista che trasforma ogni scatto in una narrazione surreale e iper-stilizzata – Kim Kardashian interpreta una versione ultra-glamour della “signora borghese” italiana: sigaretta immaginaria, curve in posa su sdraio di ferro battuto, cani molossi sullo sfondo e quella mise che grida Cavalli da ogni fibra.

La scena sembra uscita da un film d’autore ambientato tra Roma e la Versilia. Lei indossa un bikini zebrato che fa battere il cuore alle nostalgiche degli anni d’oro del brand toscano, con tanto di décolleté turchesi a contrasto e occhiali da sole micro cat-eye. È l’inizio di un’estate feroce, letteralmente.

Il nuovo hair look ha lasciato tutti senza parole: un biondo burroso, arricchito da ricci voluminosi e un taglio che sta a metà strada tra il pixie e il bob, con onde scolpite che ricordano quelle di Isabella Rossellini in Wild at Heart. A firmarlo, il parrucchiere Jake Gallagher, che ha ricreato una silhouette capillare degna delle dive del cinema neorealista.

“Skims può essere molto semplice, si basa sui tagli e sui materiali e su come ti fanno sentire”, ha raccontato Kim a Vogue, “ma in vacanza vuoi qualcosa di diverso”. Da qui nasce l’idea della collaborazione con Fausto Puglisi, attuale direttore creativo di Roberto Cavalli, contattato con un DM. Perché certe rivoluzioni – soprattutto di stile – cominciano da un messaggio privato.

Cavalli + Skims: quando la stampa animalier diventa couture da piscina

Il cuore della collezione è un omaggio spudorato al DNA Cavalli: animalier, stampe feroci, silhouette sensuali e un pizzico di nostalgia Y2K ben bilanciata. Kim Kardashian posa con un costume intero che raffigura il muso di una tigre, fasciato come un body couture, accompagnato da una fascia rossa in testa e sguardo fiero rivolto all’obiettivo.

In un altro scatto, la vediamo in un interno fiorato – carta da parati inclusa – indossare un pigiama lingerie floreale dal sapore iperfemminile, mentre sullo sfondo la modella con caftano coordinato al telefono sembra uscita da un vecchio spot vintage di Acqua di Parma. Le vibes sono chiare: Kim è la signora della villa, e tu sei solo un’ospite.

Non manca la componente familiare: in alcune foto compare anche Kris Jenner, icona pop assoluta e mamma-manager di ferro, che avrebbe voluto tenersi tutti i capi della collezione per sé. “È stato un momento tutto nostro”, ha raccontato Kim, “mi ha detto ‘voglio questo e questo’, e le ho risposto ‘ok, allora ci devi essere anche tu nella campagna’”.

L’effetto generale? Una bomba. E i social approvano: “Sembra Rossellini a Palm Springs”, “È la vera mob wife queen” o ancora “Scusate, ma dov’è il mio jet privato per Capri?”. La nostalgia si mescola alla voglia di evasione. E Kim lo sa bene: “Questa collezione parla a tutte le età. Non c’è nessuno più favoloso di mia madre, e il fatto che lei si sia sentita bene nei capi mi ha fatto sentire bene anche me”.