IPA Kim Kardashian

È iniziato tutto con il gel per le sopracciglia, poi sono arrivati gli sbiancanti per i gomiti, la cipria per il decoltè, le creme idratanti per le parti intime. La bellezza è un lavoro a tempo pieno, ogni dettaglio conta, anche il più piccolo. È ormai imprescindibile prendersi cura di parti del corpo che non sapevamo neppure di avere. E adesso apprendiamo che, oltre a reggere il seno, dovremmo avere qualcosa anche a reggerci la faccia. La maschera per il viso – reggi viso – è l’ultimo tra i nuovi inutili indispensabili della beauty routine e porta la firma di Kim Kardashian. Un inedito aggeggio che è riuscito a catturare l’attenzione persino di Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins invita a cena Kim Kardashian

“Ciao Kim, mi sento già dieci anni più giovane… slurp”, con tanto di agghiacciante occhiata finale. È Hannibal Lecter, il cannibale più famoso della storia, a parlare. Il suo interprete, quella colonna portante del cinema mondiale di Anthony Hopkins, ha concesso al criminale l’approdo sui social, lasciandogli la parola in un tanto inatteso quanto esilarante post su Instagram. A scatenare l’ispirazione di Hannibal è stata Kim Kardashian e, in particolare, l’ultimo prodotto lanciato dal suo brand Skims.

Si tratta di una maschera in tessuto per il viso che promette di ringiovanire chi l’indossa di un decennio intero – e ascoltando Hopkins sembra funzionare. Un accessorio di bellezza che (come dargli torto) all’attore ricorda quello imposto al proprio personaggio per evitare che azzannasse qualche altro innocente. “Non aver paura di venire a cena” scrive Anthony rivolto direttamente a Kim Kardashian. L’influencer imprenditrice accetterà l’invito? Ci vuole coraggio considerato che l’ultimo “vecchio amico a cena” di Lecter si è ritrovato con il proprio fegato sul piatto.

Se Kim accetterà l’invito non sarà dato sapersi, quel che è certo è che Hopkins le ha fatto la migliore pubblicità di sempre. “Questo è il motivo per cui internet è stato inventato!” commenta un utente divertito. Qualcun altro prospetta una Hannibal Girl Summer e spunta persino il commento di Gwyneth Paltrow, che indica il venerato collega come un “genio”.

La fascia per il viso di Skims

Skims è il brand di abbigliamento firmato da Kim Kardashian, famoso per uno stile minimal e tessuti in grado di ridisegnare il corpo di chi li indossa. Adesso il marchio entra nel mondo del beauty con l’obiettivo di scolpire anche le facce. L’ultimo prodotto è il Seamless Sculpt Face Wrap, una fascia per il viso in tessuto compressivo realizzata con filato al collagene e struttura sagomata. Dovrebbe essere indossata prima di andare a dormire, per risvegliarsi al mattino con la mandibola definita e l’ovale del volto risollevato.

Comodo non sembra affatto e vi sono non pochi dubbi anche sull’efficacia, perché arrivata una certa età le guance un po’ cascano e non c’è nulla di male, niente da correggere. Il reggi viso costa 48 dollari ed è andato sold out nel giro di poche ore (merito forse dello spot di Hopkins?). L’ultima trovata della balzana routine del morning shed, tanto di voga su TikTok: consiste nel trascorrere la notte sommerse da prodotti pensati per svegliarsi più belle al mattino, dal cerotto per la bocca a quello per le rughe, fino alle maschere che si sciolgono sulla pelle. Roba che, al confronto, la maschera di pelle di Hannibal Lecter sembra quasi confortevole.