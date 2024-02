Killer Mike, chi è il rapper arrestato ai Grammy Awards dopo la vittoria

Fonte: Getty Images Killer Mike

Scandalo ai Grammy Awards 2024. L’ultima edizione degli Oscar della musica non verranno ricordati solo per il trionfo di Taylor Swift ma anche per l’arresto di Killer Mike, che ha vinto tre statuette. Il rapper americano ha lasciato la cerimonia con le manette ai polsi e due agenti al suo fianco.

Perché Killer Mike è stato arrestato ai Grammy Awards 2024

Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha detto all’agenzia di stampa PA che un uomo è stato arrestato durante la cerimonia di premiazione: “Un maschio adulto è stato arrestato dalla polizia per un alterco fisico avvenuto all’interno dell’arena Crypto. Hanno ammanettato l’individuo e lo hanno allontanato dall’evento”. L’episodio è avvenuto dopo la premiazione dei Grammy Awards 2024 che ha visto Killer Mike trionfare in tre categorie: Miglior album rap per il disco Michael, Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano Scientists and Engineers featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.

A quanto pare Killer Mike ha avuto un alterco con una guardia di sicurezza e per questo è stato arrestato ma dopo poche ore è stato rilasciato. Alcuni fan dell’artista hanno gridato al complotto sui social network: qualche giorno fa Killer Mike ha ammesso in un’intervista di non sostenere la ricandidatura del Presidente Joe Biden. “Killer Mike ai Grammy in uno spettacolo enorme solo 2 giorni dopo essersi rifiutato di sostenere Biden. Questo è quello che faranno se esci dal limite”, ha scritto un utente sui social network. Tuttavia, le ipotesi secondo cui sarebbe stato arrestato per scopi politici non sono supportate da alcuna prova.

Chi è Killer Mike e perché è famoso

Classe 1975, Killer Mike (vero nome Michael Render) ha debuttato nel 2000 partecipando all’album Stankonia degli OutKast. Tre anni dopo ha pubblicato il suo primo album, Monster, e ha cominciato a lavorare come doppiatore in Frisky Dingo, serie animata per adulti. Nel 2008 ha firmato con la T.I. Grand Hustle Records e, con El-P, ha formato il duo Run the Jewels. Nel 2019 è stato protagonista delle serie Netflix Notizie esplosive con Killer Mike, sui problemi che la comunità nera affronta negli Stati Uniti. Il suo ultimo album, Michael, è uscito nel 2023.

Killer Mike è un attivista: tramite la sua musica parla di argomenti importanti quali il razzismo, l’ingiustizia sociale e la violenza tra le forze dell’ordine. Di idee progressiste, ha sostenuto più volte il senatore democratico Bernie Sanders, soprattutto quando si è candidato alle primarie del Partito Democratico nel 2016 e nel 2020. In più il rapper è un imprenditore: ha aperto negli Stati Uniti alcuni barber shop, ovvero saloni di bellezza interamente dedicati agli uomini.

E la vita privata? Killer Mike non ha mai nascosto di credere molto nel valore della famiglia: dal 2003 è sposato con Shana, una donna che non fa parte del mondo dello showbiz ma che aiuta il marito nelle sue attività imprenditoriali. La coppia ha quattro figli. Oltre ai barber shop Michael e Shana hanno acquistato anche alcune proprietà immobiliari e in futuro vorrebbero comprare un albergo.

“Shana ha una mente imprenditoriale magistrale. Molto meglio della mia. È mia moglie che è stata abbastanza intelligente da fare questi investimenti”, ha dichiarato il rapper in un’intervista elogiando la moglie.