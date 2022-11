“Party Kate” è tornata: alla festa completamente fuori di sen(n)o

Fonte: IPA Kate Moss al Diet Coke Party

“Party Kate” è tornata: lunga vita a Kate Moss! La regina indiscussa dei party sfrenati degli anni ’90, dopo un periodo di riposo dagli eccessi e di lavoro su se stessa, si è concessa una serata scatenata per l’evento Diet Coke mercoledì sera a Londra, presentandosi con un abito super sexy che lasciava completamente scoperto il décolleté.

L’ex top model, 48 anni compiuti, nominata Direttore Creativo del marchio all’inizio di quest’anno, ha indossato un abito trasparente con una profonda scollatura che ha calamitato l’attenzione generale e riportato tutti indietro di qualche decennio, quando una giovanissima Kate faceva sempre parlare di sè, per i suoi eccessi stilistici e non solo.

La Moss che ha dichiarato di essere completamente sobria da 4 anni e di aver lavorato molto su se stessa, e il proprio benessere interiore, da un po’ di tempo a questa parte, ha fatto uno strappo alla regola regalandosi una serata di ballo e divertimento. Kate è entrata appieno nello spirito di festa, unendosi al suo amico Fat Tony nella cabina del DJ di fronte ad una folla, di amici ed ospiti, esultante.

Arrivata alla festa fasciata in un lungo cappotto nero, quando se l’è levato ha lasciato tutti di stucco. Esibendo tra l’altro una forma fisica invidiabile.

Il mese scorso Kate ha rivelato che il suo marchio incentrato sulla cura di sé Cosmoss ha contribuito a cambiare la sua vita, mentre voltava definitivamente le spalle al suo passato selvaggio. La top model, un tempo famosa per le sue feste, ha lanciato il marchio legato al benessere all’inizio di quest’anno per concentrarsi sull’amore per se stessi.

Ha raccontato in una intervista: “Quando ho iniziato a prendermi cura di me stessa, le cose hanno cominciato a cambiare. Dicono che la cura di sé faccia parte dell’amor proprio. Questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno, questo è ciò di cui avevo bisogno”.

“La felicità sta nelle piccole cose. Ieri ho raccolto un mazzo di fiori dal mio giardino per il compleanno del mio patrigno: piselli dolci e dalie. Ecco, questo mi rende felice. Penso non essere mai stata così felice”.

Qualcuno ha malignamente sottolineato come però la scorsa settimana, ai ai Wall Street Journal Awards, nel presentare il premio per l’amico stilista Anthony Vaccarello (direttore creativo di Saint Laurent) Kate (splendida in un vestito trasparente, ovviamente Saint Laurent, con cappuccio) incespicasse nelle parole, perdendo il filo del discorso e pronunciando parole senza senso.

Vogliamo sperare che si trattasse solo di una défaillance momentanea e non il segno di qualche ricaduta, perché davvero, a vederla agli ultimi eventi cui ha partecipato, non è mai stata così bella.