Auguri a Kate Moss, regina di bellezza e trasgressione

Kate Moss, 46 anni vissuti pericolosamente, tra successi, scandali, relazioni pericolose e vizi non sempre salutari. La top model è sulla cresta dell’onda dai primi anni ’90 grazie alle famose pubblicità di Calvin Klein, all’adorazione di alcuni fra i maggiori stilisti e fotografi (Mario Testino su tutti) e a una bellezza non convenzionale, distante da quella andata di moda fino a quel momento. Molto diversa dalle giunoninche e palestrate Cindy Crawford, Linda Evagelista o Naomi Campbell, Kate con i suoi 170 cm, la sua magrezza ai limiti dell’anoressia (non a caso fu molto criticata agli esordi perché ritenuta promotrice dello stile “eroin-chic” di quegli anni) è riuscita a farsi strada eguagliando le colleghe e sdoganando un nuovo prototipo di femminilità. La sua bellezza anticonvenzionale è andata di pari passo con la sua vita: relazioni difficili e turbolente (con Johnny Depp sfasciava camere d’albergo, con Pete Doherty vizi ed eccessi erano all’ordine del giorno) Kate è riuscita nel frattempo a sposarsi con Jamie Hince e ad avere una bellissima bimba -oggi splendida ragazza-, Lila Grace, nel 2002, dal fidanzato dell’epoca Jefferson Hack. Oggi Kate è ancora tra le celeb più fotografate e richieste, continua saltuariamente a posare e nonostante sul suo viso (struccato) traspaiano tutti gli eccessi del passato, davanti alla macchina fotografica e sulla passerella si trasforma ancora nella dea del passato