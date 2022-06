Karen Kokeshi aggredita, il racconto su Instagram della fidanzata di Fabio Rovazzi

Un aggressione in piena regola, che le ha lasciato addosso ancora la paura provata in quei momenti: a raccontarlo è stata Karen Kokeshi nome d’arte di Karek Rebecca Casiraghi – influencere e youtuber – che ha affidato al suo profilo Instagram il racconto di ciò che le è accaduto.

Un’immagine mostrata nelle storie accompagnata dalle parole che descrivono i brutti momenti vissuti.

Kokeshi Karen, il racconto dell’aggressione

A fare da sfondo alle parole di Karen Kokeshi c’è una foto inequivocabile che mostra le sue gionocchia a seguito di una brutta aggresione, subita in normalissimo momento di vita quotidiana. Un aspetto – questo – che getta ancora più inquietudine su tutta la vicenda, perché ricorda come le cose brutte possano accadere proprio quando non si aspettano.

Nello specifico l’influencer ha affidato alle storie del suo profilo Instagram il suo racconto e anche le sue emozioni: “20 minuti fa, mentre tornavoa casa dopo una visita medica due uomini mi hanno aggredita – si legge nel lungo testo – mi hanno lanciata su un marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi)”, ha spiegato.

Poi ha aggiunto le sue sensazioni di quel momento: “Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male”.

Momenti molto brutti che hanno lasciato degli strascichi emotivi, infatti Karen Kokeshi quando ha scritto la storia Instagram ha voluto aggiungere: “Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando”.

Infine ha scritto un messaggio per tutti: “Avviso tutti i miei amici che se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò uno provvisorio”.

Un’aggressione in piena regola che ha lasciato segni non soltanto sul corpo, ma anche emotivi.

Karen Kokeshi, chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi

Influencer su Instagram, youtuber seguitissima Karen Kokeshi dal 2019 è legata al cantante Fabio Rovazzi. Lei è nata nel 1994, è originaria di Verona ed è un volto noto del web sin dal 2016.

A svelare la relazione tra i due era stato il settimanale Chi che aveva pubblicato le foto di una romantica cena, poi era stata lei stessa a condividere degli scatti assieme. Da allora di tempo ne è passato, ma i due nel tempo sono apparsi più complici che mai.

Non sono moltissime le foto che li ritraggono assieme sui social, ma quella non è una misura di come funziona una relazione. Anche se nelle ultime settimane c’è chi ha parlato della fine della loro love story, notizia che non è mai stata smentita o confermata da nessuno dei due diretti interessati.

In merito al loro rapporto Fabio Rovazzi aveva raccontato: “Con Karen ci conosciamo da tempo – aveva confessato -, ma non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single, è scattato subito quel qualcosa di bello”.

Karen di recente ha fatto un altro importante passo avanti della sua carriera, infatti è da pochissimo uscito il suo primo romanzo: Eva sbagliata pubblicato da Mondadori.