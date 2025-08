Morto il rapper Jesto, l’addio di Fedez: “Leggenda”

IPA Fedez ricorda Jesto

È venuto a mancare il rapper romano Jesto, all’anagrafe Justin Rossi Yamanouchi, che avrebbe festeggiato il suo 41esimo compleanno il prossimo 25 novembre. Figlio del cantautore Stefano Rosso, Jesto ha saputo regalare tanto alla scena rap italiana degli anni d’oro.

La notizia è stata diffusa dal fratello maggiore Hyst tramite un post su Instagram. Al momento non sono ancora note le cause della sua morte. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello di Fedez, che lo ha ricordato come una vera leggenda.

Jesto, chi era il rapper romano

Justin Rosso Yamanouchi, conosciuto come Jesto, è morto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2025. Nato a Roma nel 1984, era figlio della speaker del TG3 Teresa Piazza e del cantautore Stefano Rosso, scomparso nel 2008.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal fratello maggiore, Hyst, attraverso un post su Instagram in cui lo ha definito “astro del rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale”. Hyst ha voluto sottolineare come il fratello lasci “un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare”.

Jesto è stato una figura storica della scena freestyle italiana. Tra il 2004 e il 2006 ha partecipato al 2theBeat, una delle competizioni di freestyle più importanti in Italia, arrivando fino al death-match finale nel 2006 e conquistando il terzo posto nella competizione.

Nel 2005 ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Il mio primo e ultimo disco, seguito da numerosi street album e mixtape, tra cui Supershallo 2, Justin (2016) e Buongiorno Italia (2018), quest’ultimo dedicato al padre.

I funerali sono programmati per martedì 5 agosto alle 11 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. L’accesso sarà riservato a parenti e amici più stretti, mentre chi vorrà potrà salutarlo in piazza, con la richiesta di mantenere il massimo rispetto per la famiglia.

Fedez ricorda Jesto: “Leggenda del rap vero”

La notizia della scomparsa di Jesto ha scosso profondamente la scena hip hop italiana, che ha subito reagito con messaggi di affetto e rispetto.

Tra i colleghi che hanno voluto ricordarlo c’è Fedez, che su Instagram ha scritto: “Quattordici anni fa partecipavo al mio primo 2theBeat in cui gareggiava anche Jesto. Vederlo fare freestyle mi fece capire cosa significasse avere carisma sul palco. Un punto di riferimento per il movimento, in un’epoca in cui si rappava solo per la fotta e la passione. Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)”.

Un saluto profondo arriva anche da Rancore, rapper molto legato a Jesto che parla di lui come un fratello: “Ricordo ogni volta che mi ha mostrato un faro quando mi vedeva nell’oscurità e nel delirio. Ricordo le sincronicità e tutte le volte che ci hanno dato indicazioni. Ricordo come insieme anche un aspetto minimo della realtà poteva diventare la chiave dell’universo. A volte la trovava lui la chiave e a volte io. Le condividevamo e le scambiavamo perché si può crescere solo insieme. Spero di aver fatto per Justin un centesimo di quello che lui ha fatto per me“.

Oltre a Fedez e Rancore, tanti altri artisti hanno espresso il loro cordoglio: Ghemon, Olly, Shade, Mecna, Tormento, Willie Peyote, Frah Quintale e Fred De Palma e Piotta, che lo hadefinito “un genio assoluto” e “avanti anni luce”.

Il ricordo comune è quello di un artista che ha segnato un’epoca, un uomo dalla profonda spiritualità e un riferimento imprescindibile per chi ama il rap italiano autentico.