Chi è Justin Baldoni, l’attore denunciato da Blake Lively

Tutto su Justin Baldoni, regista e attore in "It ends with us" che deve fare i conti con le accuse della collega Blake Lively

Tra le notizie oltreoceano che stanno facendo il giro del mondo accendendo la curiosità di molti fan, quella relativa alla denuncia mossa da Blake Lively nei confronti di Justin Baldoni ha e continua ad avere una certa risonanza.

Una diatriba iniziata in seguito all’uscita del film It ends with us, di cui Baldoni è regista e co-protagonista insieme alla reginetta di Gossip Girl, e culminata dalla scelta di Blake di denunciare il collega per molestie sessuali.

Chi è Justin Baldoni

Nato il 24 gennaio 1984 a Los Angeles e poi cresciuto in Oregon, Justin Baldoni è un regista e attore americano. Di origini italiane da parte di padre, Justin si mostra fin da ragazzo un grande amante dello sport: al liceo pratica calcio e corsa su pista, oltre a esibirsi come deejay in una stazione radiofonica locale.

Dopo le scuole superiori, Justin inizia l’avventura universitaria proprio grazie una borsa di studio parziale per l’atletica, ma sceglie di non completare la scuola iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto avviene nel 2004, anno in cui interpreta Ben nella soap-opera Febbre d’amore. Quel primo ruolo gli apre le porte, negli anni successivi, per partecipare ad alcune serie come Everwood, Streghe, CSI: Miami, ma anche Beautiful nel 2010, prendendo le vesti di Graham.

La parte di più grande rilievo la ottiene però nel 2014 con Jane the Virgin, serie ironica in stile soap di cui Justin è co-protagonista nei panni del bel Rafael Solano.

La carriera di Justin Baldoni non si ferma solo alla serialità: oltre ad alcune parti come attore sul grande schermo, Baldoni è impegnato come regista dal 2019, anno di uscita del film A un metro da te, una commovente storia d’amore tra due adolescenti affetti da fibrosi cistica.

Nel 2013, dopo un anno di relazione, Justin convola a nozze con Emily Foxler: dal loro matrimonio sono nati Maiya Grace nel 2015 e un Maxwell, nel 2017.

Baldoni è anche autore di The Man Enough, podcast in cui discute con esperti e altre figure pubbliche riguardo a “essere un uomo oggi e come i rigidi ruoli di genere hanno influenzato tutte le persone”.

Justin Baldoni e la denuncia di Blake Lively

Nel 2024 esce It ends with us, film ispirato dal libro omonimo di cui Justin è regista e co-protagonista accanto a Blake Lively. Nonostante l’enorme entusiasmo per l’arrivo del film nelle sale, la pellicola ha fatto parlare di sé anche per la difficoltà relazionale tra i due co-protagonisti.

Fin dalla promozione del film, la protagonista di Gossip Girl è stata duramente criticata per la leggerezza con cui ha deciso di portare avanti la campagna pubblicitaria: i fan hanno considerato la sua attitudine troppo festosa per il tipo di tematiche raccontate dal film.

Ad aggiungersi, il difficile rapporto tra protagonisti: pare che Lively e Baldoni non siano mai andati troppo d’accordo sul set, e che l’attrice, insieme a suo marito, abbia chiesto di modificare e rivedere alcune parti del montaggio. I due attori non sono mai apparsi insieme durante le presentazioni ufficiali del film, alimentando speculazioni su un possibile attrito tra loro.

Voci che, a dicembre, hanno trovato conferma con la notizia della denuncia di Blake Lively nei confronti del collega: un procedimento che accusa l’attore non solo di molestie, ma anche di aver orchestrato una campagna mediatica al fine di rovinare la reputazione dell’attrice. L’attore ha riposto alle accuse definendole “categoricamente false e oltraggiose”, ma la sua agenzia, la WME, ha comunque deciso di smettere di rappresentarlo.