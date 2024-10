Julianne Moore e Tilda Swinton: labbra rosse e total black per la premiere di Almodóvar

Julianne Moore e Tilda Swinton hanno catturato l’attenzione alla premiere di The Room Next Door, il nuovo film di Pedro Almodóvar

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Julianne Moore e Tilda Swinton

L’eleganza e lo stile senza tempo di Julianne Moore e Tilda Swinton hanno conquistato il red carpet della premiere del nuovo film di Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Le due attrici, premi Oscar e icone di moda, hanno scelto look impeccabili, puntando su un’affascinante combinazione di total black e labbra rosse, un mix perfetto per un evento di questa portata.

Il look di Julianne Moore: sofisticata con un abito nero con frange

Julianne Moore, nota per il suo stile sofisticato e senza tempo, ha incantato i presenti con un abito nero dalle linee sinuose e femminili. Lungo e dalle maniche lunghe, il vestito vantava uno scollo a V profondo che donava un tocco di sensualità, senza mai perdere l’eleganza.

La particolarità dell’abito risiedeva nel fondo, adornato da frange delicate che donavano movimento e leggerezza a ogni passo dell’attrice. Julianne Moore ha completato il suo look con sandali neri dal tacco alto, aperti sulla parte anteriore, perfetti per slanciare la silhouette.

Fonte: Getty Images

Il dettaglio che ha catturato l’attenzione? Sicuramente le sue labbra rosse accese, un vero e proprio statement che ha dato ancora più personalità al suo look total black. I capelli, lisci e perfettamente acconciati, risplendevano in tutta la loro luminosità, mettendo in evidenza la chioma rossa che la contraddistingue.

A rendere il tutto ancora più glamour, gli ear cuff scintillanti che decoravano le sue orecchie, aggiungendo una nota di brillantezza all’insieme. Julianne Moore ha dimostrato, ancora una volta, di saper padroneggiare alla perfezione il red carpet, con uno stile che combina modernità e classico fascino hollywoodiano.

Fonte: Getty Images

Tilda Swinton: l’icona di stile che sorprende con un look androgino

Accanto a Julianne Moore, Tilda Swinton non ha certo passato inosservata. La sua scelta di outfit riflette appieno il suo stile unico e inimitabile, che spesso gioca con i confini tra maschile e femminile.

Per la premiere del film di Almodóvar, Tilda Swinton ha optato per un look total black altrettanto affascinante, ma con un tocco di originalità tipico della sua personalità. Ha indossato un pullover nero a collo rotondo, semplice ma raffinato, abbinato a un pantalone largo dal taglio maschile. La particolarità di questo capo stava nello spacco laterale, che conferiva movimento e dinamismo al look.

Il tocco di colore che ha reso il suo outfit indimenticabile? Le scarpe Mary Jane in rosso fuoco, abbinate perfettamente al rossetto e allo smalto, anch’essi di un rosso vivace e brillante. Questo dettaglio ha creato un contrasto affascinante con il nero dell’abbigliamento, evidenziando la capacità di Tilda Swinton di giocare con gli accessori e i colori in modo sempre innovativo.

Fonte: Getty Images

I braccialetti argentati spessi, indossati sopra il pullover, aggiungevano un ulteriore elemento di stile e modernità. Anche per quanto riguarda il beauty look, Tilda Swinton ha scelto un trucco leggero, quasi impercettibile, lasciando che fossero le labbra e i capelli biondi corti e voluminosi a catturare l’attenzione.

La premiere di The Room Next Door

La premiere di The Room Next Door ha segnato un nuovo capitolo nel sodalizio artistico tra Pedro Almodóvar e queste due straordinarie interpreti, Julianne Moore e Tilda Swinton, che hanno condiviso la scena non solo nel film, ma anche sul tappeto rosso. Il film, presentato al New York Film Festival, vede le due attrici interpretare ruoli intensi e toccanti, portando sullo schermo una profonda riflessione sulla vita, la morte e le relazioni umane.