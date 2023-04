Joaquín Cortés ricoverato d’urgenza: “Svenuto, momenti di angoscia”

Fonte: IPA Joaquín Cortés ricoverato d'urgenza dopo uno svenimento

Sono stati “momenti di angoscia” per Joaquín Cortés, ricoverato d’urgenza in una struttura di Madrid nelle scorse ore. Il celeberrimo bailaor spagnolo ha raccontato l’accaduto sul suo profilo Instagram, spiegando di aver già avuto dei campanelli d’allarme a cui inizialmente non aveva prestato molta attenzione. Con uno scatto dal letto d’ospedale ha cercato di rassicurare fan e colleghi, mentre resta ancora ignoto cosa abbia causato i suoi problemi di salute.

Joaquín Cortés ricoverato d’urgenza a Madrid

Star internazionale del flamenco, oltre che amatissimo sex symbol, Joaquín Cortés sta vivendo dei giorni difficili a causa di problemi di salute dei quali ancora non si conosce l’origine. È stato lui stesso a darne notizia mediante un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram domenica 2 aprile che, per quanto rassicurante, non ha potuto fare a meno di preoccupare i suoi tanti fan e i colleghi, completamente all’oscuro dell’accaduto.

Joaquín Cortés è stato ricoverato d’urgenza a Madrid dopo aver trascorso settimane in preda a sintomi di varia natura, ai quali non aveva prestato molta attenzione. Impegnato nel suo tour Esencia, che sta portando nei teatri di tutta la Spagna, il bailaor 54enne non avrebbe mai voluto abbandonare il palcoscenico, ma un episodio in particolare lo ha costretto a fermarsi.

“Quello che la gente non sa, nemmeno la mia compagnia… È da settimane che ho iniziato a stare abbastanza male – ha raccontato Cortés -, avevo tosse al petto, stanchezza, mal di testa. Eppure ho provato senza sosta per settimane, e ho potuto ballare a Madrid Teatro Real e a Barcellona al Liceu. Giorni fa portando mio figlio Romeo a scuola ho iniziato a tossire, e sono rimasto stordito mentre guidavo, mi sono spaventato ma mi è passato. L’altro giorno sono arrivato a Madrid dalla conferenza stampa di San Sebastián e tornando dall’aeroporto a casa di nuovo ho iniziato a tossire ma questa volta ho dovuto chiedere a Mónica Moreno [la compagna, ndr] di prendere il volante perché improvvisamente non vedevo nulla. Moni ha preso il volante nel bel mezzo di una curva, meno male… Sono stati momenti di angoscia, ma sono durati solo secondi, minuti”.

Joaquín Cortés svenuto davanti ai figli

L’episodio clou che ha spinto il bailaor a correre in ospedale è stato, però, un altro: “Stavo giocando con i miei figli [Romeo e Andrea, ndr] e sono svenuto. Sono arrivato al pronto soccorso con pochissima saturazione di ossigeno nel sangue. Da allora mi stanno facendo test di cardiologia, neurologia e pneumologia. Sono sotto antibiotico e ossigeno”. L’iter è ancora lungo, deve sottoporsi a broncoscopia e restare monitorato per molti giorni, finché i medici non verranno a capo di ciò che gli sta accadendo.

L’origine della sincope, come lui stesso ha scritto su Instagram, resta ignota al momento e intanto l’unica preoccupazione è per i suoi fan e i colleghi. Joaquín Cortés si è detto molto dispiaciuto per aver dovuto annullare lo spettacolo in programma ma, nonostante tutto, mantiene un atteggiamento positivo e spera di tornare al più presto sul palco.

“Confido che con l’appoggio di Dio alla fine, tutto vada bene… Mi fa male solo non vedere i miei figli da giorni. Un abbraccio. Andrà tutto bene“, ha concluso nella sua lunga lettera.