Joan Collins strega tutti sul red carpet a quasi 91 anni: ecco i suoi segreti di bellezza, per poter essere diva in qualsiasi fase della vita

Fonte: IPA L'attrice Joan Collins

Una diva la si riconosce subito, istantaneamente, a qualsiasi età. Se poi si parla di Joan Collins, si fa riferimento a un personaggio decisamente fuori scala. A ben 90 anni ha percorso il red carpet degli Emmy Awards come fosse la sua prima volta, nel fiore dei suoi 20. Vediamo nel dettaglio cosa ha indossato e qual è il suo segreto.

Joan Collins sul red carpet

Magnifica sul red carpet degli Emmy Awards Joan Collins, che ha scelto di osare, come sempre nella sua carriera, con un abito azzurro trasparente. Di colpo ci si è ritrovati dinanzi la storica Alexis di Dinasty, in tutto il suo splendore di “dark lady” televisiva.

Fonte: IPA

La celebre attrice britannica non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata. A breve sarà nel film In Bed With The Duchess, interpretando Wallis Simpson, la donna che spinse Edoardo VIII a rinunciare al trono. Una vita ancora tutta da godere, a 91 anni da compiere tra qualche mese. Un vero e proprio esempio di come si sta al mondo, in grado di attirare su di sé tutti i riflettori con un look da sogno.

Make-up e il suo segreto di bellezza

Con coraggio, si è vestita dei drappeggi del peplo azzurro e paillettes di Jenny Packham. Una scelta tutt’altro che banale, dal momento che strizza l’occhio a Kate Middleton, futura regina. Lei infatti adora Packham, che rientra tra le sue stiliste preferite.

A ciò si aggiungono guanti color cielo d’estate, che hanno un doppio vantaggio. Da una parte aumentano decisamente lo stile del look. Dall’altro, invece, aiutano a coprire qualche ovvio segno del tempo trascorso. Ciò che infatti più stupisce del tutto, è il gran studio di questo look. Sa essere elegante e ammaliante allo stesso tempo, senza lasciar comprendere quella che di fatto è la reale età dell’attrice.

Cimentarsi in un red carpet in questo modo, da protagonista, senza timori, a 90 anni, non è minimamente da tutti. Le pieghe dell’abito scelto l’aiutano, ammorbidendo il corpo, senza fasciarlo in alcun punto. A completare l’effetto ci pensano poi i gioielli, che coprono qualche trasparenza eccessiva e attirano l’attenzione.

Fonte: IPA

Ha optato per Swarovski, lasciando dominare il cristallo liquido nel suo look, a partire dagli orecchini. Il resto è pura magia targata Joan Collins, che ancora sa stregare tutti con il suo sguardo. Come non parlare poi del trucco. In nessun caso ha scelto di modificare quello che è il suo stile, nel corso degli anni. È rimasta fedele a se stessa e al ricordo che il pubblico ha di lei.

Ciò si è tradotto in un bold lip. Un rosso vibrante, che le ha dipinto le labbra al punto da divenire il centro focale del suo make-up. Quest’ultimo arricchito da un effetto smokey eye d’altri tempi. Il segreto del suo aspetto? Non rincorrere i trattamenti estetici e mantenere la pelle sempre idratata, come le ha insegnato sua madre. Ecco quanto svelato dalla star.