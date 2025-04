Jo Squillo ricoverata in ospedale per un’operazione: come sta

Jo Squillo ha pubblicato sui social un video in cui si mostra in ospedale al termine di un'operazione: "È andato tutto bene"

Fonte: IPA Jo Squillo in ospedale

Piccolo problema di salute per Jo Squillo. La popolare cantante e conduttrice ha condiviso sui social un video che la ritrae sul letto d’ospedale: pur raccontando di aver subito un intervento, Jo ha tranquillizzato i fan spiegando di stare bene.

Jo Squillo, il video in ospedale dopo l’intervento

La cantante Jo Squillo ha subito un piccolo intervento e si trova in ospedale: lo ha rivelato lei stessa condividendo un video sulla sua pagina social. Nel post, l’artista appare con gli occhi chiusi, probabilmente ancora sotto l’effetto dell’anestesia, mentre accanto a lei c’è un monitor per controllare i battiti cardiaci. Jo non spiega cosa è accaduto nel dettaglio: dice solo di aver subito un “piccolo intervento” e che “è andato tutto bene”.

Sotto il video sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei fan, ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo. “Ma come stai? Cosa ti è successo? Un abbraccio forte” scrive Daniela Santanchè; “Auguri di prontissima guarigione cara Jo“, replica Simona Ventura. A commentare anche Sabrina Salerno, con cui Jo ha registrato la hit Siamo donne; Caterina Balivo; Asia Argento; Giulia Salemi e Paola Turani.

Non è chiaro se Jo Squillo deciderà di rendere note le cause dell’intervento, ma vista la grande apertura e sincerità nei confronti dei fan, non è da escludere un nuovo messaggio sui social in cui sveli qualche dettaglio su quanto le è accaduto.

Jo Squillo, l’attivismo e l’importanza della salute

Jo Squillo è nota al grande pubblico per aver regalato hit indimentiabili al pubblico italiano negli anni ’80. Oggi è un’apprezzata attivista contro la violenza sulle donne e in sostegno dell’ambiente, e in più occasioni ha parlato anche dell’importanza dello sport e dell’alimentazione per mantenere una buona salute.

“Ho una sorella gemella e insieme a un’altra coppia di gemelli sperimentavano su di noi vari tipi di allenamento. Ho iniziato con la ginnastica artistica, poi sono passata all’atletica, ero specializzata nel salto in lungo, mia sorella era straordinariamente brava nel salto a ostacoli. In seguito, nel tempo libero, sono diventata istruttrice di nuoto e di atletica. Ho sempre corso, spesso in solitaria: la corsa scatena energie straordinarie per rigenerarsi” ha raccontato Jo in un’intervista. La cantante ha tessuto le lodi anche di un altro sport oggi molto in voga, il pilates: “Dieci anni fa mi ha fatto svoltare, mi ha avvicinato a un nuovo concetto di sport, mi ha insegnato il controllo della respirazione, mi ha aperto al connubio corpo-mente, mi ha fatto riscoprire ogni più piccolo muscolo ed esplorare il mio corpo”.

Oltre all’attività fisica, anche seguire una dieta equilibrata porta notevoli vantaggi per la salute, soprattutto dopo aver varcato il traguardo degli “anta”: “Sono una convinta vegana” – ha confessato Jo Squillo – “osservo un’alimentazione rigorosa, e ho cominciato a praticarla quarant’anni fa. È stato un lungo cammino di alternanza e di ricerca degli alimenti: ho iniziato con la compatibilità degli alimenti, con la caccia alle intolleranze. Eliminavo i cibi che mi facevano male, stimolavo in me stessa la capacità di capire e di rispettare il corpo”.