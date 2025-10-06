Jilly Cooper, morta l’autrice di indimenticabili storie d’amore: i libri che l’hanno resa icona

Si è spenta all'età di 88 anni Jilly Cooper, una delle scrittrici e giornaliste più amate del Regno Unito, amata anche dalla Regina Camilla

IPA Jilly Cooper insieme alla Regina Camilla

Si è spenta all’età di 88 anni Jilly Cooper, una delle scrittrici e giornaliste più amate del Regno Unito, celebre per il suo stile spiritoso, la sua abilità nel descrivere la vita dell’alta società e, in particolare, per la sua longeva e popolare serie di romanzi Rutshire Chronicles. Libri come Riders, Rivals e Polo sono diventati dei bestseller internazionali, consacrandola come una maestra del genere “bonkbuster” e rendendola una delle autrici più lette della sua generazione.

Jilly Cooper, la carriera

Nata Jill Sallitt il 21 febbraio 1937, Jilly Cooper ha iniziato la sua carriera nel giornalismo, scrivendo articoli per diverse pubblicazioni prima di dedicarsi alla narrativa. I suoi primi lavori includevano saggi che affrontavano con un tono brillante e sagace temi come le classi sociali, gli animali e il matrimonio.

Il vero successo arrivò con i romanzi, in particolare con la serie Rutshire Chronicles, ambientata nel mondo delle corse di cavalli, del polo e dell’editoria, e popolata da personaggi memorabili e spesso scandalosi, tra cui l’affascinante e controverso Rupert Campbell-Black.

Cooper era nota per il suo umorismo: la sua capacità di unire dramma, passione e uno sguardo ironico sulle abitudini dell’élite inglese le ha guadagnato una vasta e fedele schiera di lettori.

I libri più famosi di Jilly Cooper

Libri come Riders, Rivals e Polo sono diventati dei bestseller internazionali, consacrandola come una maestra del bonkbuster (romanzo d’amore con esplicite scene sessuali) e rendendola una delle autrici più lette della sua generazione.

L’amicizia con la Regina Camilla