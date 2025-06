Fonte: IPA Jessie J malata di cancro al seno

Un annuncio complesso e delicato, quello pubblicato dalla cantante britannica Jessie J. Ha infatti deciso di condividere qualcosa di tremendamente privato con i suoi fan. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale spiega d’aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno.

Jessie J ha il cancro

La cantante Jessie J dovrà prendersi un periodo di pausa forzato. Ha voluto spiegare in prima persona ai suoi fan cosa le sta accadendo e perché non sarà in scena per un po’ di tempo. Come detto, ha ricevuto una tremenda diagnosi e ora dovrà lottare contro un cancro al seno e sperare che il supporto medico possa bastarle per tornare a una vita normale.

Una scelta coraggiosa, quella di condividere tutto ciò con il pubblico, fan e hater compresi. Qualcosa dirà che lo ha fatto per visibilità, come se ne avesse bisogno. La verità è che ha sempre avuto un rapporto molto onesto con i suoi fan e ritiene meritino chiarezza e apertura totale da parte sua. Al tempo stesso, questo processo la sta aiutando a elaborare la realtà dei fatti. Al netto di alcuni prevedibili messaggi negativi, infatti, la risposta è stata amorevole e di supporto. Qualcosa di cui, in uno stato del genere, non si ha mai abbastanza.

Come sta Jessie J

Inizialmente in dubbio sul fatto di condividere quanto scoperto, ha poi scelto di parlarne apertamente. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e ora tutti sanno che i prossimi mesi saranno tremendi per lei. La speranza, ovviamente, è che la fase possa essere tanto breve e non durare anni.

Ecco quando ha scoperto d’avere un cancro: “Voglio condividerlo con i miei fan, le persone che mi vogliono bene, e poi sono una persona che ama condividere. Ho sempre condiviso tutto quello che mi è successo nella vita. Prima che uscisse ‘No Secrets’, mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale”.

Il suo messaggio è molto importante anche per evidenziare la crucialità di una diagnosi precoce. Ha avuto la fortuna di scoprire cosa stesse accadendo nel suo corpo in maniera casuale, senza un controllo mirato. Oggi consiglia ovviamente a tutti di verificare il proprio stato di salute, in maniera approfondita, regolarmente. La precocità della diagnosi può fare letteralmente la differenza tra la vita e la morte.

“Sto sottolineando la parola ‘precoce’. Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola ‘precoce’. Ho fatto diversi esami in questo periodo”.

Oggi Jessie J fa fatica a elaborare tutto ciò. Tutto sta per cambiare e il troppo lavoro le impedisce di rendersi realmente conto di questa nuova realtà. Aveva bisogno dell’abbraccio dei suoi fan ed è arrivato. Ecco lo scopo ultimo del video.

Ora l’attende un’operazione ma tornerà, promette, anche in studio. La sua ultima apparizione sarà quella del 15 giugno al Summertime Ball, evento nel quale ci si attende una particolare reazione del pubblico nei suoi confronti: “Tornerò con un seno enorme e ancora più musica”.