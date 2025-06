Jessie J, gli scatti dopo l’operazione per un cancro al seno: “Ce la faremo tutti”

IPA Jessie J

Jessie J sta affrontando la sua sfida più grande: la cantante, che qualche settimana fa aveva dichiarato di avere un cancro al seno, si è sottoposta ad un delicato intervento per la rimozione del tumore. Lo ha rivelato lei stessa condividendo alcuni scatti dall’ospedale, dove ha ricevuto il sostegno del compagno Chanan e del figlio Sky Safir.

Jessie J, la testimonianza dopo l’operazione per il cancro

Jessie J si è sottoposta ad un delicato intervento per un cancro al seno, e ha voluto condividere con i suoi fan il difficile momento che sta attraversando. La cantautrice britannica ha infatti pubblicato un carousel con una serie di scatti che arrivano direttamente dalla sala operatoria, e che la ritraggono provata ma sostenuta dall’affetto del compagno Chanan e del figlio Sky Safir.

“Questo post racchiude i momenti più alti e bassi delle ultime 48 ore. Condividerò sempre sia le parti belle che quelle dure, di ogni viaggio che affronterò. Grata al mio medico/chirurgo e a tutti gli infermieri che si sono presi cura di me e di tutti i miei familiari/amici che sono venuti a trovarmi. Ora sono a casa, per riposare e aspettare i miei risultati” ha scritto Jessie dopo essersi sottoposta all’operazione. Nonostante la stanchezza e la preoccupazione, la popstar è riuscita anche a fare dell’ironia: “Chanan indossa un vestito da infermiera. No no, non lo è, ma è divertente da immaginare”, ha spiegato sottolineando come il compagno sia stato una presenza vigile e costante al suo fianco. Infine, un messaggio di speranza: “Abbraccio tutti quelli che stanno passando un brutto momento. Ce la faremo tutti“.

Jessie J, l’annuncio del cancro e i problemi di salute

Jessie J (all’anagrafe Jessica Cornish) ha scelto di affrontare la malattia pubblicamente, annunciando la diagnosi sui social. Raccontando di dover combattere contro un cancro al seno (fortunatamente allo stadio iniziale), la cantante aveva aggiunto: “Non ho ancora elaborato la notizia perché sto lavorando sodo. So quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato, con altre persone che mi hanno dato il loro amore e sostegno, e mi hanno consegnato le loro storie. Sono un libro aperto. Mi spezza il cuore sapere che così tante persone stanno attraversando momenti così difficili. Simili e peggiori”.

Insomma, mostrando la sua battaglia l’interprete di Price tag vuole infondere coraggio e fiducia a quanti si trovano nella sua stessa situazione. E il sostegno dei fan, ovviamente, non è tardato ad arrivare: in moltissimi hanno preso d’assalto i suoi social, ringraziandola anche per lo splendido esempio di forza e determinazione regalato ai più giovani. Nonostante la malattia, infatti, Jessie non si è lasciata abbattere, e lo scorso 15 giugno si è esibita allo stadio di Wembley.

D’altro canto l’artista si è trovata a fare i conti sin da giovanissima con un quadro di salute piuttosto complesso. Quando aveva solo otto anni le fu diagnosticata una cardiopatia, e ha dovuto fare i conti anche con un lieve ictus a 18 anni. Nel 2020, invece, le è stata diagnosticata la sindrome di Ménière, un disturbo dell’orecchio interno che causa vertigini, ipoacusia fluttuante, acufeni, sensazione di pressione auricolare e spesso nausea e vomito. Nulla, però, è riuscito a toglierle il sorriso e la voglia di cantare.