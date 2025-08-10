Jessie J pronta ad affrontare ancora il cancro: “Dovrò fare un altro intervento”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Jessie J è pronta a tornare a fare musica, nonostante sia ancora in convalescenza dopo la mastectomia affrontata a causa di un tumore al seno. Alle porte c’è un nuovo intervento e il desiderio di crescere al meglio suo figlio. La cantante però non ha nessuna intenzione di abbattersi, anzi: la voglia di vivere è più forte di tutto, e ha tanti nuovi progetti che non vede l’ora di realizzare.

Jessie J, un nuovo intervento per il cancro al seno e i nuovi progetti

Sguardo fiero, lunghi respiri e soprattutto la consapevolezza di farcela. Jessie J è pronta a tornare in pista con un nuovo progetto musicale, come ha fatto sapere su Instagram, ma ha anche annunciato che le sfide che la vita le ha posto davanti non sono finite.

Solo qualche mese fa la cantante britannica aveva annunciato al mondo di avere un cancro al seno, condividendo con i suoi fan i momenti più difficili del suo percorso. E ancora una volta non ha voglia di nascondersi, raccontando ciò che la aspetta nei prossimi mesi: “Posso riposare, fare il genitore e rilasciare nuova musica”, ha scritto su Instagram, annunciando il suo nuovo album in uscita.

Ma ha anche spiegato di dover sottoporsi a una nuova operazione per il tumore contro cui sta combattendo: “Un altro intervento chirurgico necessario quest’anno. Posso farcela. Crescere un bambino. Posso farcela. Pubblicare nuova musica. Posso farcela”. Una sorta di mantra, da ripetersi in un momento di profondi cambiamenti, come ha spiegato.

La lezione di vita di Jessie J

Sul suo profilo Instagram Jessie J ha raccontato ciò che sta provando in questo momento, cercando di abbracciare i cambiamenti che la vita le sta riservando. “Sarà diverso da quello che avevo programmato ma la vita è così, le cose cambiano e o ci facciamo prendere dal panico e ci arrabbiamo perché non è come doveva essere, o ci adattiamo. Sto semplicemente fluendo con la vita”. Una lezione di vita quella di Jessie J, che non ha alcuna intenzione di abbattersi e rinunciare ai suoi sogni e ai suoi desideri.

L’artista ha raccontato che sono trascorse sette settimane dall’operazione di mastectomia per il tumore al seno e di essere ancora in convalescenza: “Sono ancora nel pieno della guarigione e il mio corpo sta ancora trovando la sua strada. Ma amo la musica e amo la mia vita e voglio vivere il momento, invece di fermarsi e scomparire e aspettare che sia il momento perfetto per far uscire di nuovo musica”. E ha aggiunto: “Sto scegliendo di andare avanti“.

Il percorso di guarigione che la aspetta è lungo e impegnativo: recentemente è stata ricoverata per un sospetto coagulo di sangue, rivelatosi poi un’infezione con accumulo di liquidi nei polmoni. Ma la volontà di lasciarsi tutto questo alle spalle è più forte, come ha dimostrato lo scorso giugno, quando a pochi giorni dalla diagnosi si era esibita allo stadio di Wembley.

“La vita ha alti e bassi e dobbiamo solo continuare a vivere tutto questo, al meglio che possiamo”, ha ricordato ai suoi fan, che continuano a sostenerla e ringraziarla per infondere coraggio e fiducia a chi si trova nella sua stessa situazione.