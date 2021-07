Jennifer Lopez una di noi: la sua timidezza nella storia con Ben Affleck

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sempre più innamorati e sebbene trascorrano ogni momento libero insieme – come testimoniano i numerosi scatti dei paparazzi – non hanno nessuna intenzione di parlare in pubblico della loro relazione.

JLo infatti, ospite del programma Today in occasione della promozione della riedizione del suo brano Love Make the World Go Round, ha gentilmente evitato le domande sulla sua vita amorosa. Con un certo velo di imbarazzo non ha voluto rispondere alle domande su Ben Affleck, nonostante le frasi dell’amica Hoda Kotb, ospite della puntata della trasmissione insieme alla cantante.

“Guarda, devo dirtelo – ha affermato entusiasta la giornalista – ogni volta che vedo una foto di te e Ben, non faccio altro che pensare ‘Sembra più felice! Sembra più felice!’ Non siamo tutti più felici?”.

La Lopez, timida e imbarazzata, ha glissato cambiando argomento, proprio come farebbe ognuna di noi all’inizio di una relazione. Per Jennifer è un momento davvero speciale: ha ritrovato l’amore con un uomo che l’aveva resa felice e, sebbene siano passati tanti anni dalla loro rottura, il tempo sembra non aver intaccato il loro sentimento. E forse è proprio per questo che, come tante di noi, la cantante ha voglia di proteggere quell’amore così unico, che niente e nessuno è riuscito a intaccato: “La canzone è uscita. Sono passati cinque anni da quando l’abbiamo presentata e credo che quel messaggio di amarsi l’un l’altro è ancora più importante oggi di quanto lo fosse allora”.

La Kotb ha quindi cercato di giocare la carta dell’amicizia, cercando di convincerla ad aprirsi sulla storia d’amore con l’attore: “Aspetta, stai parlando con me, lo sai?”. JLo ha prontamente replicato: “Lo so, puoi chiamarmi. Hai il mio numero”. La Kotb è scoppiata a ridere e guardando il conduttore Lin-Manuel Miranda ha sussurrato: “Beh… ci abbiamo provato“.

La cantante, almeno per il momento, non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla storia d’amore con l’attore, anche se qualche settimana fa si era lasciata andare ad alcune confessioni: “Sono super felice. So che le persone si chiedono sempre: ‘Come stai? Cosa sta succedendo? Stai bene?’ Questo è tutto. Non sono mai stata meglio“.

“Sono felice di tutto l’amore che sto percependo attorno a me e di tutti gli auguri che mi stanno arrivando in questo momento – aveva aggiunto -. Voglio solo che tutti sappiano che è fantastico. È il momento più bello della mia vita“. Nonostante non abbia mai fatto il nome di Ben, è chiaro che per la cantante sia un momento davvero magico.

Tra l’altro, secondo quanto svelato dall’Us Weekly, la coppia starebbe facendo sul serio e avrebbe intenzione di iniziare al più presto una convivenza. JLo potrebbe dunque abbandonare Miami per trasferirsi a Los Angeles e coronare il suo sogno d’amore con l’attore. “Quando non lavorano, Ben e Jen passano praticamente tutte le loro serate insieme – ha raccontato una fonte vicino alla coppia -. E hanno già in programma di andare a vivere nella stessa casa, sarà molto presto”.