Jennifer, la famiglia con Ben prende forma: in gita con figli e suocera

JLo e Ben Affleck, il loro nido d’amore a Miami da 18 milioni di dollari

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio e, ormai, l’hanno dimostrato: dopo essersi ritrovati a circa diciotto anni dall’addio sono pronti a fare passi importanti per mettere le basi per un amore solido e duraturo. I due stanno, quindi, programmando il loro futuro insieme ed è arrivato il momento di coinvolgere anche le loro famiglie, soprattutto i loro figli.

Era il 2004 quando Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo una storia che aveva attirato l’attenzione dei media e, soprattutto, di numerosi fan, hanno deciso di dirsi addio. Da allora le loro vite sono profondamente cambiate: entrambi hanno avuto una carriera costellata di successi, ma anche nuovi amori da cui sono nati dei figli.

Jennifer Lopez, nello stesso anno dell’addio ad Affleck si è sposata (per la seconda volta) con Marc Anthony. Dalla loro unione, nel 2008, nascono i due gemelli Maximilian David ed Emme Maribel. La storia, però, finisce in un divorzio, arrivato nel 2014.

Ben Affleck, invece, è convolato a nozze nel 2005 con la collega Jennifer Garner. Dal loro amore sono nati ben tre figli: Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel Garner. Dieci anni dopo il fatidico sì, proprio quando il matrimonio tra i due attori sembrava essere stabile e destinato a durare per sempre, è arrivato l’annuncio del divorzio.

Ora che sono tornati insieme, quindi, i Bennifer devono trovare il modo di far coincidere le loro vite e rendere partecipi anche i loro familiari. Con la convivenza che è ormai alle porte, infatti, non c’è più possibilità di rimandare. I due, così, hanno organizzato una gita con tutti i loro figli per dare vita a quelle che sono sembrate delle vere e proprie prove di famiglia allargata. Sono stati avvistati tutti a Broadway per assistere ad uno spettacolo.

Unico assente: il figlio minore di Ben. Jennifer, però, ha potuto trascorre un po’ di tempo con la suocera. Era infatti presente anche la madre di Affleck, segno di come il ritorno di fiamma sia ben visto anche dalle rispettive famiglie e non solo dai fan che, ancora oggi, non riescono a credere a quanto sta accadendo.

Jennifer e Ben, nonostante la loro passione travolgente, hanno sempre cercato di mettere i loro figli al primo posto. Anche durante la ricerca del loro nido d’amore, hanno selezionato solo opzioni che potessero accontentare i loro figli. La recente uscita di famiglia, quindi, potrebbe essere solo l’ultima prova da superare prima della convivenza e prima dell’inizio di una nuova vita fianco a fianco, finalmente felici.