Jennifer Aniston, svolta professionale: investe nella cura dei capelli

Sacrifici, delusioni e successi: la storia di resilienza di Jennifer Aniston

Non solo attrice di successo e donna impegnata nelle battaglie di tutte noi, ma anche un’ottima imprenditrice. Jennifer Aniston ha utilizzato i suoi social per annunciare al mondo di essere a lavoro sulla sua nuova linea di beauty, che ha voluto chiamare LolaVie. La linea di creme e lozioni per il corpo, alla quale si unisce quella per la cura dei capelli con una lunga serie di candele profumate e aromatiche, è sul mercato dall’8 settembre 2021.

La Aniston ha così deciso di seguire la lunga scia di successo del mondo dei beauty, che si sta verificando proprio nel 2021 e a opera delle maggiori star dello spettacolo, del cinema, della musica e della televisione. Peraltro, non è nuova a questo tipo di esperienze poiché ha già lanciato con soddisfazione gli integratori al collagene Vital Protein. Questo successo l’ha spinta a intraprendere una nuova sfida, questa volta dedicandosi a un progetto a più ampio spettro nel quale ha incluso anche i prodotti per capelli.

Non si sa molto in merito alla composizione della linea, dato che il post pubblicato dall’attrice sul suo Instagram è stato molto più che lapidario. Certamente ci saranno delle lozioni per capelli e creme per la pelle, ma i dettagli non sono stati resi noti, così come la composizione della linea ma c’è da scommettere che si punterà molto sul bio.

La scelta di Jennifer Aniston non è comunque unicamente imprenditoriale, se si pensa all’importanza che la chioma ricopre per noi donne. È un punto importante della nostra femminilità e, quella sfoggiata da lei, è sempre stata un esempio da seguire in quanto a mode e tendenze.

Il nome LolaVie suona anche familiare ai tanti fan dell’attrice, se si pensa alla fragranza lanciata nel 2010 e che prendeva proprio questo nome. Come lei ha già fatto anche Jennifer Lopez, confermandosi come punto di riferimento per le tante donne che la seguono da sempre.

I prodotti di bellezza sono anche una grossa fonte di guadagno, come insegna la cantante Rihanna che con Fenty ha riscosso un successo incredibile. Il nome associato alle varie linee è sicuramente una spinta in più per l’acquisto ed è anche per questo motivo che in molte hanno deciso di lanciarsi in questa nuova impresa.