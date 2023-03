Jennifer Aniston cede al nude look. E brilla come una stella

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston alla premiere di Murder Mystery 2 a Los Angeles

Anche Jennifer Aniston, solitamente sobria e misurata nei suoi outfit ufficiali (soprannominata, non a caso, la “regina del minimalismo”), ha ceduto al nude look tanto di moda in questo momento, sui red carpet e in passerella. E così, alla premiere del suo ultimo film, Murder Mystery 2, a Los Angeles, è apparsa fasciata in un mini dress argento firmato Versace che non solo metteva in risalto il fisico e le gambe super toniche, ma lasciava intravedere più del dovuto. Con un effetto, a 54 anni compiuti, davvero “super uao”.

Fonte: Getty Images

Fonte: Getty Images

Jennifer Aniston, il nude look agli Oscar 2015

Non è la prima volta che Jen ha ceduto al nude look: anche agli Oscar 2015 l’attrice si presentò fasciata in un meraviglioso abito nude, guarda a casa sempre Versace, brand molto amata dalla Aniston

Fonte: IPA

Jennifer Aniston, contro “l’ageismo” al cinema

Jennifer Aniston, classe 1969, di recente alla premiere parigina del film ha lamentato l’assenza di ruoli per donne di ogni età, nell’industria cinematografica hollywoodiana: “Fortunatamente non moriamo tutti a 40 anni. La cosa più spiacevole è leggere considerazione del tipo ‘stai bene per l’età che hai’, sentirselo dire non è un granché”.

Aggiungendo anche: “Oggi disponiamo di un sacco di conoscenze in più rispetto al passato, sappiamo affrontare il passare del tempo molto meglio, sappiamo cosa mangiare, cosa evitare, come preservare la salute. La scienza ci sta offrendo la possibilità di vivere più a lungo e in forma migliore”

Fonte: Getty Images

E a vederla così, bellissima e splendente come le stelle che brillavano sul suo abito, come darle torto…