Jennifer Aniston in bikini a 53 anni batte tutte: la foto su Instagram

Fonte: IPA Jennifer Aniston, splendida in bikini a 53 anni

Una immensa distesa di sabbia dorata, le azzurre acque dell’oceano e poi lei: la divina Jennifer Aniston che all’età di 53 anni non smette di essere una delle donne più belle e amate del Pianeta. Per la Aniston sembra che il tempo si sia fermato e gli scatti della vacanza in compagnia del suo migliore amico Jason Bateman (e consorte) lo dimostrano: bikini micro, capelli arruffati dalla salsedine e un’abbronzatura a dir poco perfetta. Vederla su Instagram è un piacere per gli occhi, e non solo: l’indimenticabile Rachel di Friends ci offre sempre una nuova ispirazione per prenderci cura di noi stesse con amore, a qualunque età.

Estate vuol dire vacanze e vacanze immancabilmente significa bikini e costumi da bagno in spiaggia, per le beach addicted come Jennifer Aniston. L’attrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua vacanza al mare in compagnia del collega e amico Jason Bateman e di sua moglie, Amanda Anka. Sebbene gli impegni li tengano spesso lontani, i due attori non perdono mai occasione per trascorrere un po’ di tempo insieme e anche quest’anno sono riusciti a ritagliarsi qualche giorno di sano relax e divertimento.

E poteva mancare un album dei ricordi che immortalasse queste giornate? Naturalmente no e di questo, tra l’altro, non possiamo che ringraziare la bella Jennifer. La grande distesa di sabbia dorata, quell’acqua azzurra e un po’ agitata dell’oceano sono lo sfondo perfetto per restituirci il ritratto vacanziero di questa eterna teenager che ci incanta con ogni sua mise.

Stavolta è toccato a un bikini super mini, capo immancabile nel guardaroba di moltissime VIP in questa estate 2022, con reggiseno a triangolo nero e slip a vita bassa di color rosso corallo. Un bel mix e di gran tendenza, che non fa altro che risaltare il fisico tonico e asciutto dell’attrice. A completare il tutto ci hanno pensato gli occhiali da sole con maxi lenti quadrate e il cappello di paglia, accessorio ideale per proteggere il viso dai raggi del sole e al contempo dare un tocco fashion al look da spiaggia.

Jennifer Aniston, paladina della bellezza sana e al naturale

Jennifer Aniston, 53 anni e non sentirli, sarebbe proprio il caso di dire. Non manca occasione in cui non si mostri così per come è, senza trucco o coi capelli arruffati, senza quella stupida pretesa di apparire perfetta a tutti i costi. Ed è anche per questo che continuiamo ad amarla: sembra essersi fermato il tempo da quando seguivamo le sue vicende sentimentali nei panni di Rachel, nella sitcom Friends. Stesso sorriso smagliante, stesso fisico impeccabile e stessa voglia di mettersi in gioco e vivere la vita al meglio, godendosi ogni attimo.

E tutto nonostante i momenti “no” che non sono mancati di certo nel corso della sua carriera. Pensiamo alla rottura con Brad Pitt (che fu un vero lutto per i fan), oppure alle voci insistenti su presunte storie e perfino gravidanze, che l’hanno ferita profondamente. Forse il segreto è tutto qui: Jennifer Aniston ha imparato a difendersi, non alzando barriere impenetrabili ma facendo esattamente il contrario. Mettendosi a nudo, senza filtri né inganno, evitando inutili clamori e concentrandosi sulla cura di sé stessa, con impegno e amore.

Lei stessa ha rivelato di seguire una buona dieta, nutriente e salutare, così come di dedicarsi all’allenamento quotidiano e anche a sport più “estremi”, come l’arrampicata. Ogni giorno si ritaglia un momento per la meditazione e per lo Yoga, disciplina amata da tante celebs di casa nostra, come Simona Ventura, Cristina Marino e Martina Colombari e praticamente irrinunciabile per l’attrice.

Nessuna imposizione, né dieta estrema. Solo delle buone abitudini per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente al meglio. Jennifer Aniston è il ritratto della bellezza, ma soprattutto un’ottima ispirazione per dare il meglio di noi stesse, anche a cinquant’anni.