Jane Birkin colpita da un ictus: come sta l’attrice e icona francese

Jane Birkin è stata colpita da un ictus celebrare qualche giorno fa, ma ora sembra essere in fase di ripresa. L’attrice e icona francese era stata male la scorsa settimana, ma la famiglia aveva preferito non diffondere la notizia per preservare la sua convalescenza e ha reso nota la cosa solo una volta che fossero chiare le condizioni di salute.

La storica e indimenticabile interprete di Je t’aime…moi, non plus ha 74 anni ed è ancora amatissima dal pubblico e dal mondo della moda (il modello di borsa di Hermès a lei dedicato è sempre tra i più venduti e imitati). Anche per questo la figlia Charlotte Gainsbourg ha deciso di renderle omaggio con il documentario Jane, che l’icona avrebbe dovuto presentare al festival del cinema americano in corso a Deauville, in Francia. L’impegno invece è stato annullato a causa del malore che l’ha colpita: un leggero ictus, che pare non abbia lasciato danni, tanto da spingere la famiglia a comunicare che le sue condizioni sono in miglioramento.

Preoccupata, la figlia Charlotte, anche lei attrice, ha lasciato all’improvviso Venezia, dove si era recata per partecipare alla Mostra del Cinema e presentare Sundown, film del regista Michel Franco con protagonista TIm Roth.

Nata a Londra il 14 dicembre 1946, ma naturalizzata francese, Jane Birkin è diventata famosa per la sua partecipazione al film cult Blow-Up di Michelangelo Antonioni. Sul set di Slogan, nel 1968, ha conosciuto il cantante e musicista Serge Gainsbourg, il grande amore della sua vita: con lui vivrà una storia travolgente, fatta di notti selvagge, passione e scandali. Fino al declino, a causa dei problemi con l’alcol di lui, nel 1980. Dalla loro unione nasce però Charlotte, la figlia che seguirà le orme di Jane e diventerà anch’essa attrice e musa.

Il loro legame è molto forte e con il passare del tempo si rinsalda sempre di più al punto da lavorare anche a stretto contatto: insieme hanno disegnato una linea di abbigliamento per la casa di moda La Redoute oltre ad aver lavorato al documentario sulla vita di Jane, realizzato proprio da Charlotte per tracciare un ritratto della madre che possa rimanere – se possibile ancora di più – nella storia.