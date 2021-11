Jaime Lorente è diventato papà: la prima foto con la figlia

La Casa di Carta, l’addio di Tokyo alla serie: le foto di Úrsula Corberó

Lo conosciamo come uno dei ladri più famosi della storia della tv, ma anche per lo sguardo da bel tenebroso che non lascia scampo. Jaime Lorente, star delle serie tv Netflix di successo da La casa di Carta ad Élite, è diventato papà di una bambina.

La bimba sarebbe nata lo scorso 7 novembre e a quanto pare Jaime Lorente è più felice che mai di poterla finalmente tenere tra le sue braccia. “Sarai una donna libera”, ha scritto l’attore postando alcune immagini in cui è ritratto insieme alla figlia. Finora Lorente e la sua compagna non hanno rilasciato dichiarazioni né si sono mai mostrati pubblicamente insieme. L’attore non ha ancora svelato neanche il nome della piccola.

Sempre sul profilo Instagram dell’attore spagnolo compare un’altra foto che lo ritrae con la neonata in compagnia del musicista Natos y Waor e il producer Pablo Gareta: nella didascalia scrive: “Familia”. Anche in questo caso nessuna traccia della fidanzata di Lorente.

Chi è la fidanzata di Jaime Lorente

Secondo le indiscrezioni la fidanzata dell’attore, e madre della sua prima figlia, sarebbe una donna di nome Marta che avrebbe conosciuto durante le riprese de La Casa di Carta (dove sembra che lei lavorasse come assistente al guardaroba). I due si sarebbero incontrati pochi mesi dopo la rottura di Lorente con la collega Maria Pedraza. Il silenzio intorno alla donna conferma la natura schiva dell’attore, da sempre allergico ai gossip e molto attento alla privacy.

La relazione con la collega di set Maria Pedraza

Nel cuore di moltissimi fan resta però la storia d’amore tra Jaime Lorente e Maria Pedraza, che hanno lavorato insieme nelle serie tv di Netflix Élite e La Casa di Carta, e che quest’anno si sono lasciati dopo più di due anni di relazione. I due attori avevano cominciato a frequentarsi nel 2018, dopo aver recitato nella serie Élite, in cui i personaggi da loro interpretati avevano una relazione. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme è stato a Formentera, in Spagna, nel mese di luglio.

Mentre attendiamo di vedere le prodezze di Jaime Lorente/Denver, ultimamente apprezzato anche dagli abbonati di Amazon Prime Video con la serie sul leggendario El Cid, sappiamo che nell’ultima stagione della Casa di Carta, ritroveremo Maria Pedraza nella nuova stagione di Toy Boy.