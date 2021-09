La Casa di Carta, Jaime Lorente diventerà papà

editato in: da

La casa di carta 5, tutto sull’ultima stagione della serie Netflix

Jaime Lorente, protagonista de La Casa di Carta diventerà papà. L’attore, secondo quanto svelato dal settimanale Hola! a novembre stringerà fra le braccia la sua prima figlia. Da sempre allergico ai gossip e molto attento alla privacy, Jaime non ha commentato l’indiscrezione.

In passato il divo spagnolo aveva tenuto segretissima la sua love story con la collega Maria Pedraza. Dopo la rottura con l’attrice, conosciuta sul set di Elite, altra serie tv di successo su Netflix, Lorente avrebbe iniziato una relazione con una persona conosciuta dietro le quinte de La Casa di Carta. Si tratterebbe della costumista dello show di cui si sarebbe innamorato perdutamente, tanto da scegliere di diventare padre grazie a lei. La figlia della coppia, svela Hola!, arriverà a novembre e il suo nome dovrebbe essere Amaia. I futuri genitori sarebbero al settimo cielo, pronti ad accogliere la piccola.

Jaime Lorente ne La Casa di Carta interpreta Denver, uno dei personaggi più amati della serie tv Netflix. In passato l’attore si era fatto notare per le sue dichiarazioni forti sul successo e sull’invasione della sua privacy dopo aver raggiunto la fama. . “Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno di sicuro – aveva confidato a GQ Spagna -. Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”.

Ventinove anni e una carriera in ascesa, ora Jaime Lorente sarebbe pronto a diventare papà. Nel frattempo La Casa di Carta, la serie che gli ha regalato il successo, è ormai arrivata alle battute finali. Le riprese sono ormai terminate e l’ultima stagione dello show (con 5 episodi) si concluderà a dicembre. “Tanto tempo, tanto cuore, tanta vita dietro la famiglia de La Casa di Carta – ha commentato l’attore -. Il mio petto è pieno d’amore. La fine sta arrivando più forte che mai”.